東北季風增強！7縣市陸上強風特報 一路吹到明晚

風大注意！氣象署今（27日）10時34分針對7縣市發布陸上強風特報，將持續吹到明天晚上，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。

10:34陸上強風特報。（圖／氣象署）

氣象署於上午10時34分發布陸上強風特報，27日上午至28日晚上東北風偏強，臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署呼籲，黃色燈號代表戶外有可能因強風導致路樹、不穩固建築物或固定物遭吹落，形成潛在危險。民眾應加強固定戶外物品，外出時需注意安全，尤其是戶外工作者更需提高警覺。此外，行車時應減速慢行，並留意公共交通可能因強風延誤的訊息。

