東北季風大雨特報1地注意 專家分析準鳳凰颱風「3路徑」

氣象專家林得恩在臉書發文，準鳳凰颱風未來的3條可能路徑。（圖：林得恩臉書）

中央氣象署發布大雨特報！東北季風影響，基隆北海岸已有局部豪雨發生，今天（5日）基隆北海岸有局部大雨發生的機率。今天受東北季風影響，迎風面北部、東北部及東部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區白天以前降雨機率仍高，雨勢也較持續，至於東南部地區及恆春半島也有零星降雨，而中南部則為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；新竹以北及宜蘭整天仍較涼，氣溫介於20至25度間，其他地區早晚也涼，低溫約21至23度，白天苗栗以南及花東高溫約26至30度，南高屏局部地區可來到31、32度，中南部日夜溫差大，早出晚歸建議多添加衣物以免著涼。

廣告 廣告

氣象專家林得恩在臉書發文，TD29今天就會增強為今年西北太平洋第26號颱風「鳳凰」。準鳳凰颱風將循環境駛流場的導引，繼續向西北方向前進；目前評估，準鳳凰未來的3條可能路徑。

第1條路徑：太平洋高壓在未來幾天明顯東退，加上北方冷氣團勢力尚未南下，導致準鳳凰颱風一過東經130度，就提早北轉，以拋物線方式，來到日本南方海域；這是目前對我臺灣影響最小的一條路徑。

第2條路徑：未來幾天，北方槽線來不及到達，太平洋高壓勢力變化不大，加上北方冷氣團勢力也尚未明確南下，使得準鳳凰颱風有可能在接近菲島北部陸地前，就開始北轉，並沿著臺灣東部外海向北移動，颱風中心會非常靠近臺灣東部陸地；這是目前對臺灣影響最大的一條路徑，今晨最新歐洲模式模擬的結果就是這條路徑。

第3條路徑：未來幾天，由於太平洋高壓勢力明顯西伸，加上，北方槽線高緯度通過，大陸冷氣團勢力還來不及南下，使得準鳳凰颱風運動路徑會先從菲島北部陸地通過，進入南海後，才有開始北轉的分量；這也是目前對我臺灣影響較小的路徑之一，今晨最新，美國模式模擬的結果是此類型路徑。

林得恩指出還有1條綜合特殊路徑，就是歐洲EC-AIFS模式模擬的結果路徑，準鳳凰颱風運動路徑會先從菲島北部陸地通過，進入南海後，北轉分量才會開始增大，而颱風中心將於臺灣南部登陸，東部出海；這也是目前對我臺灣殺傷力較大的路徑之一。