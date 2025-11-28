東北季風夾帶境外污染影響全台！鄭明典提醒戴口罩防護

鄭明典今指出，沙塵影響仍持續，PM10偏高，戴口罩有幫助！（示意圖／pixabay）

東北季風夾帶境外污染物持續影響台灣及離島地區空氣品質。環境部指出，今（28日）西半部、宜蘭、冬山、花蓮，以及馬公、馬祖、金門地區空品均達「橘色提醒」等級，敏感族群應減少戶外劇烈活動。前中央氣象局長鄭明典表示，沙塵影響仍在，這次PM10濃度偏高，佩戴口罩有助防護。

環境部表示，今日東北季風影響，東北風夾帶境外污染物，空氣品質受上游污染物累積與降雨情況影響而有所不同。中南部因位於下風側，污染物易累積。花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭，以及馬祖、金門、澎湖空品區為「橘色提醒」等級，西半部部分地區短時間可能達紅色警示等級。

鄭明典今在臉書粉專發文指出，沙塵影響仍持續，PM10偏高，戴口罩有幫助！他同時轉述環境部觀測，提醒西半部、宜蘭、冬山、花蓮以及馬公、馬祖、金門地區敏感族群減少戶外劇烈活動。

（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

環境部進一步表示，明（29日）東北季風將減弱，環境風場轉為東北東風，中南部仍位於下風處，污染物容易累積。花東空品區預測為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏及金門則為「橘色提醒」等級，中南部零星地區短時間可能達紅色警示。

週日（30日）東北季風持續減弱，風向偏東，西半部位於背風側，污染物仍易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

