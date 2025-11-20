東北季風威力漸減 早晚偏涼白天回溫
中央氣象署表示，今天(21日)環境仍吹東北季風，早晚偏涼，各地低溫約攝氏17至19度，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜蘭為22、23度，花東約24、25度，而中南部可來到26、27度，感受較溫暖舒適。
降雨方面，今天各地雲量仍偏多，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲，山區水氣較多有零星飄雨機會；若低溫與水氣互相配合，中部3500公尺以上高山有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。
風浪方面，桃園至台南、恆春半島及各離島有局部8級左右強陣風發生的機率；沿海浪高約2至3米，海邊活動請多加留意。 (編輯:柳向華)
