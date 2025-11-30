東北季風將增強！吳德榮曝天氣變化時間點 北台灣低溫下探12度

受東北季風增強影響，氣溫自週三明顯下滑，北台灣平地最低溫可下探約12度。（示意圖，本刊資料照）

受東北季風增強影響，本週天氣將明顯轉變。專家吳德榮今（1）日表示，週三（3日）起冷空氣南下，桃園以北與東半部轉為有局部短暫雨，週四、五（4、5 日）水氣略減但迎風面仍有零星降雨。氣溫自週三明顯下滑，北台灣平地最低溫可下探約12度，台北站約15度，提醒民眾注意保暖。

今天桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東與中南部山區也有零星降雨。清晨到上午因中層雲系移入，新竹以南部分地區同樣有短暫雨，午後起各地將轉為多雲到晴。氣溫方面，各地夜間清晨偏涼，低溫約18至22度，白天高溫26至29度，日夜溫差明顯，早出晚歸請注意增減衣物。

中央氣象署針對13縣市發布陸上強風特報，今下午至明晚桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，均呈現黃色燈號，請民眾注意。

氣象署針對13縣市發布陸上強風特報。（中央氣象署提供）

氣象專家吳德榮今於氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄po文，指明（2）日東北季風影響下，迎風面水氣略增，大台北與東半部有局部短暫雨，氣溫稍降。週三起東北季風增強並帶來冷空氣，桃園以北與東半部降雨機率提高；週四、五水氣略減，但迎風面仍偶有短暫雨。週三起氣溫將明顯下滑，北部平地最低溫可降至約12度，台北站約15度，雖未達「大陸冷氣團」等級，但北台灣會明顯轉冷，需留意保暖。

另外，「輕颱天琴」在南海減速並持續打轉，未來可能向西南靠近越南並逐漸減弱，但路徑仍有不確定性。歐洲模式顯示，下半週菲律賓東方海面有新熱帶擾動發展，預估將走類似「天琴」的路線，通過菲律賓後進入南海，持續往西移動，對台灣無直接威脅。

