東北季風將「殺掉鳳凰」強度！ 但共伴豪雨會下到發紫

輕度颱風鳳凰路線難以預測，民眾都十分關注是否會直撲台灣。中央氣象署今（7日）上午的記者會上表示，颱風移動的路徑，將會影響下週一到下週四的降雨分布，但颱風與東北季風的共伴效應，勢必對全台各地造成明顯雨勢，而鳳凰的強度也可能受到東北季風的影響而減弱。

氣象署預報員林秉煜表示，鳳凰颱風目前在鵝鑾鼻東南東方2200公里海面上，在未來向西移動的過程中，在接近呂宋島的時候，有機會達到中度甚至強颱的等級。

林秉煜指出，鳳凰颱風可能以強颱的狀態侵襲菲律賓後，在下週一（10日）的時候，持續向西北移動，來到台灣西南部近海地區，但是關鍵的下週一、週二（11日）轉折點，其實有非常大的不確定性，包括台灣西南方海面或往海南島移動，都是有可能是路徑。

林秉煜特別提到，鳳凰颱風未來向北移動的過程中，還是受到東北季風影響，可能造成颱風強度持續減弱，靠近台灣時是中颱或輕颱的強度都有可能。

林秉煜分析，在降雨方面，週日（9日）受到東北季風增強北部迎風面氣溫下降，降雨機率也會增加，其他地區沒有太大改變，週一颱風開始靠近台灣，除了東北季風持續影響，東南風的暖濕空氣會在東半部造成明顯降雨。

林秉煜指出，週二、週三、週四南部的降雨，將會受到颱風路徑影響而有不同情況，但東半部地區的降雨強況還是需要留意，會有局部大雨或豪雨的情況。

