東北季風導致海象不佳 澎湖輪調整航班

受東北季風影響，澎湖輪調整航班。(記者洪定宏攝)

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣航業公司今(4)日表示，受東北季風影響，海象不佳，取消2月6日深夜11點半高雄往澎湖航班及2月8日下午3點半澎湖往高雄航班，增開2月6日上午9點高雄往澎湖及下午4點澎湖往高雄航班。

另外，今天開始，旅客已可預訂兒童暨清明節假期的澎湖輪航班，日期為4月1日至4月7日，每次可訂購4位旅客船票及1台客(貨)車票。

