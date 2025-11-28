東北季風帶髒空氣入侵 台中今起連3日空污拉警報

台中市今日天空灰濛濛，今起連續3日受境外污染及環境風場漸轉東風影響，空品亮橘燈。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕空污來了！台中市今日天空灰濛濛，空氣品質亮橘燈，全市16個空品測站有12站空品橘色提醒(對敏感族群不健康)，環保局指出，今起連續3日受境外污染及環境風場漸轉東風影響，指標污染物為「懸浮微粒」(PM10)或「細懸浮微粒」(PM2.5)，提醒敏感族群留意空品變化，出外做好防護措施。

環保局表示，受東北季風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；29日東北季風減弱，環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積；30日環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積。

針對空污，台中火力發電廠，10座機組有6座進行環保停機，其餘4座採取友善降載減排，發電量為4到6成。

環保局指出，空污季已屆，所有查獲之空氣污染行為都將加重處分，近期查獲多起露天燃燒案件，當露天燃燒行為人點火產生空氣污染物時，系統隨即鎖定並掌握行為人穿著與身分特徵，並全程錄影蒐證，且同步派員前往現場制止污染行為。

環保局表示，針對大型固定污染源及相關局處，已進行降載減排及執行應變措施，包括針對固定污染源執行智慧監控科技執法及派員稽查、針對移動污染源進行車牌影像辨識作業及夜間執行改裝車攔檢及針對逸散污染源通知營建工地加強灑水及道路洗掃及這3日均執行露天燃燒好發地區智慧監控及餐飲業查核輔導等。

