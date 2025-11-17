東北季風強襲！基隆、新北大雨特報 一路下到晚上

[Newtalk新聞] 把握最後的晴朗時光！今（16）日台灣桃園以南大多維持晴朗穩定，不過迎風面水氣略增，大台北、基隆北海岸、東北部、花東及恆春半島仍有降雨機率。氣象專家吳德榮提醒，明（17）日起今年入秋以來最強冷空氣將正式南下，不僅迎風面可能出現大雨，氣溫也會明顯驟降，從「濕冷」轉為「乾冷」，苗栗以北平地清晨有機會下探至12度，民眾務必提前做好保暖準備。 中央氣象署指出，今日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部及大台北山區出現局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島也有零星降雨；其他地區則為多雲到晴。氣溫方面，西半部高溫27至30度、東半部25至27度，各地低溫普遍落在19至22度，早晚涼意明顯。本島平地清晨最低溫15.2度出現在新竹關西及花蓮壽豐，較前兩日再下探一些。 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象推廣基金會《老大洩天機》專欄表示，根據最新（15日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模擬，今天全台天氣晴朗、秋高氣爽，白天舒適偏熱、早晚偏涼，但北海岸及東北部今晚稍晚有局部短暫雨機率。各地溫度分布為：北部17至29度、中部17至32度、南部18至33度、東部16至30度。 吳德榮指

