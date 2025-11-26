東北季風強襲！苗栗測11.7度新低 天琴颱風將至北台再降溫

天氣持續受東北季風影響，週三清晨苗栗公館測得11.7度，創下入秋以來新低溫。週四開始新一波東北季風南下並挾帶水氣，北部及東北部將出現局部短暫雨；週五深夜至週六清晨因輻射冷卻效應，西半部各縣市溫度將下降2至4度，最低可能探至12度。目前陽明山冷水坑每天吸引200至300位民眾前往泡湯取暖，其中不乏外國遊客。

週三清晨苗栗低溫創入秋最低。（圖／TVBS）

東北季風影響下，全台各地溫度明顯下探。陽明山冷水坑成為許多人泡湯取暖的熱門地點，每天至少吸引200至300人前往。冷水坑提供足湯和公共浴室，最早的6點至8點時段就有近百人到訪。這裡的溫泉屬於碳酸氫鹽硫酸鹽泉，又被稱為黃金溫泉。

許多長者表示他們幾乎每天都會來泡湯，認為泡湯對健康有益。有民眾分享，自己有時會泡到1小時，而同行友人則大約泡15分鐘。另一位民眾提到，現在許多阿姨、阿伯等長者都會定時前來泡湯。

留意天氣趨勢。（圖／TVBS）

週三清晨全台最低溫出現在苗栗公館，僅11.7度，創下今年入秋以來的新低。各地氣溫普遍偏涼，中部以北及宜蘭地區約15至17度，南部、花東地區則在18至20度之間，民眾需留意日夜溫差大的情況。

氣象署預報員劉宇其表示，預計在週六清晨，中部以北及宜蘭地區有機會下探至13至15度。下一波東北季風預計要到12月1日才會南下影響台灣。

此外，熱帶低壓於25日晚間8點增強為輕度颱風「天琴」，目前評估沒有侵台機率。下週一受其影響較為明顯，當颱風外圍高層雲系通過時，台灣迎風面將再度出現局部短暫雨，北台灣氣溫也將下降，民眾應隨時留意天氣變化。

