東北季風影響今入夜仍偏冷 週末氣溫回升下週又變天

氣象署預報員謝佩芸說明，「預計到明（19）天清晨氣溫還是偏低喔，跟今天蠻類似，大部分的地區還是有機會出現15度C左右的低溫，不過到了明天的白天跟今天相比，氣溫就會稍稍回升，中南部的白天高溫是有機會回升到20度C以上，不過北台灣高溫白天大概還是只有20度左右，所以提醒大家明天還是會比較涼一些。」

要一路到禮拜五的白天高溫才會逐日回升，不過在清晨以及夜間的溫度還是會比較低，提醒大家日夜溫差大，出門可以多帶個外套。而到了週末，氣溫回升更明顯，而預計下一波東北季風會在下禮拜一報到，到時溫度又會下降。