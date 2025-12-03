東北季風影響今晨最冷！雲林古坑低溫12.6度 明晨注意輻射冷卻效應

今晨是此波東北季風冷空氣影響最顯著的時間點，本島平地低溫：雲林古坑12.6度。（圖：氣象署網站）

中央氣象署表示今天（4日）持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花蓮、臺東地區、恆春半島及大臺北、中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣溫方面，今晨是此波東北季風冷空氣影響最顯著的時間點，本島平地低溫：雲林古坑12.6度。各地低溫普遍降至15度至18度，局部空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些，外出應適時增添衣物以免受涼，白天北部及宜花高溫只有19度至21度，整日感受偏涼，中南部及臺東高溫也略降至24度、25度，南北溫差較大，南來北往的朋友應注意氣溫變化。離島天氣：澎湖晴時多雲，18度至20度；金門晴時多雲，13度至18度；馬祖晴時多雲，12度至15度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今明兩天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨機率，北台偏冷，其他地區白天舒適、早晚因「輻射冷卻」加成偏冷；明天清晨，中部以北平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，應注意保暖。

吳德榮提醒週六、下週日東北季風減弱、水氣減，迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率；週六清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升。下週一東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下週二東北季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。下週三迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率，西半部多雲時晴。

吳德榮指出週末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

氣象署表示今天東北風偏強，桃園至嘉義、臺東沿海或空曠地區、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；基隆北海岸及東北部沿海有長浪發生的機率，沿海活動請注意安全。