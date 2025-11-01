東北季風影響北台濕涼低溫19度 15縣市注意強風

中央氣象署表示，今天(2日)受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也有涼意；基隆北海岸、大台北山區、台灣東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大台北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後南部山區也有零星短暫陣雨。

氣溫方面，北部及東北部整天氣溫約為攝氏19至25度，其他地區低溫21至23度，高溫24至31度，中南部日夜溫差較明顯；離島天氣方面，澎湖為陰時多雲，23至24度；金門為晴時多雲，21至25度；馬祖為陰時多雲20至21度。

至於輕度颱風海鷗(國際命名KALMAEGI)， 2日凌晨2時的中心位置在關島西南西方1010公里海面上，以每小時21轉26公里速度，向西北西轉西進行，預計將朝菲律賓中部移動，對台灣沒有直接影響。

氣象署並針對15個縣市發布陸上強風特報，受到東北風偏強影響，2日清晨至3日晚間，新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、屏東、台東(含蘭嶼、綠島)，以及澎湖、金門、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。