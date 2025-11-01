東北季風影響北台稍涼 吳德榮：有熱帶系統將發展
（中央社記者黃巧雯台北1日電）氣象專家吳德榮表示，今起到7日有2波東北季風持續影響，今天北台稍涼，3日晚間起水氣增多，北海岸降雨機率提高，4日降雨擴及北台灣；根據模式模擬，熱帶系統將在菲律賓東方海面發展。
根據中央氣象署網站，今天凌晨平地最低溫為高雄市內門區攝氏18.5度，雲林縣古坑鄉、新北市石碇區低溫也分別出現18.6度、18.8度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明2天受東北季風影響，水氣不多、各地多雲時晴，北部山區及東半部偶有零星短暫降雨機率，而冷空氣偏弱，北台稍涼，中南部白天偏熱早晚涼。
今天各地氣溫部分，吳德榮表示，預計北部19至26度，中部19至32度，南部19至33度，東部20至30度。
吳德榮指出，11月3、4日仍受東北季風影響，3日水氣少、宜、花偶有局部短暫降雨機率，其他地區多雲時晴，他提到，3日晚間起水氣增多，北海岸降雨機率提高，4日降雨擴及北台灣。
吳德榮表示，5至7日起另一波東北季風影響，冷空氣仍偏弱，5日水氣多，北部及宜花偶有局部短暫降雨，6、7日水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨機率，其他地區仍多雲時晴。
至於近期是否會有熱帶系統或颱風影響台灣，吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進，6日晚間8時模擬顯示，其距台灣很遠，共伴效應也發生在呂宋島，不影響台灣。（編輯：方沛清）1141101
