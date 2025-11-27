東北季風影響天氣偏涼 白天起水氣漸減

中央氣象署表示，今天(28日)受東北季風影響，天氣仍然偏涼，中部以北及宜蘭低溫約攝氏14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約高溫22度23度，中南部約24、25度，外出要適時增添衣物；降雨方面，上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

由於東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，風浪也較大，海邊活動請多加留意安全。

另外，今天(28日)受到東北季風影響，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為橘色提醒等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級；至於花東空品區為「普通」等級。 (編輯:柳向華)