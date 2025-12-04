東北季風影響天氣稍涼 迎風面偶雨

中央氣象署表示，今天(5日)持續受到東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區為陰雨的天氣，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨；其他地區為多雲到晴、可見陽光。

氣溫方面，各地早晚低溫普遍為攝氏15度至18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，而白天北部及宜花高溫為20至22度，中南部及台東高溫則為24至26度，早晚感受上仍稍涼。

離島天氣：澎湖晴時多雲19至21度；金門晴時多雲14至20度；馬祖晴時多雲14至16度。

另外，東北風偏強，桃園至台南，以及台東沿海地區、恆春半島及蘭嶼綠島、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。 (編輯:柳向華)