東北季風影響天氣較涼 水氣稍多降雨機率略增

（中央社台北27日電）交通部中央氣象署說，今天受東北季風影響，天氣較涼且水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨。

氣象署表示，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨，北部降雨機率比較高時段在上半天，下半天降雨機率降低。

氣象署觀測，各地早晚偏涼，低溫約攝氏16到19度，北部及宜蘭、花蓮白天也涼，高溫約20到22度，中南部及台東高溫會比昨天低一些，約在23到25度。

離島天氣，澎湖陰天，19到21度；金門多雲，16到22度；馬祖晴時多雲，15到18度。

東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生機率，海邊風浪較大，恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動須多留意安全。

此外，氣象署表示，颱風天琴未來將緩慢地在南沙島海面活動，對台灣天氣無直接影響。（編輯：方沛清）1141127