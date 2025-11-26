東北季風影響天氣較涼 水氣稍多降雨機率略增

中央氣象署表示，今天(27日)受東北季風影響加上水氣稍微增多，北部、東半部、南部地區及中部山區降雨機率會提高一些，其中桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地早晚偏涼，低溫約攝氏16至19度，北部及宜蘭、花蓮白天也涼，高溫約20至22度，中南部及台東的高溫會比今天低一些，約23至25度。

東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，海邊風浪較大，海上活動請多加留意安全。

另外，颱風天琴(KOTO)27日2時增強為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻西南方1180公里之處，未來將緩慢地在南沙島海面活動，對台灣天氣無直接影響，但在中西沙島海面及南沙島海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時注意颱風動態。

空品方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天(27日)傍晚起東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海及台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。 (編輯:柳向華)