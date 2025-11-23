東北季風影響日夜溫差大！零星降雨一週天氣先看

文 / 景點+ 秀智整理報導

接下來這一週的天氣是舒適溫暖，不過要注意日夜溫差大，迎風面降雨逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區有局部短暫雨、花東及恆春半島也有零星降雨，各地低溫約16至20度，日夜溫差大，早出晚歸要多添加衣物。

圖 / 中央氣象署

24日（一）迎風面水氣會逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區有局部短暫雨、花東及恆春半島也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，晚上開始東北季風增強，桃竹苗也有局部短暫雨；溫度方面，白天仍舒適溫暖，各地高溫約26到29度，不過早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，日夜溫差大，早出晚歸請多添加衣物。

11/25(二)至11/28(五)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼，中南部日夜溫差大；11/25東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

11/26至11/28桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

11月25日至11月28日低溫預測:臺灣中部以北、東北部及金門、馬祖14~16度，南部、花東及澎湖17~19度；高溫預測:北部及宜花21~24度，中南部及臺東25~28度，澎湖、金門20~23度，馬祖15~19度。

