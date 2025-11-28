東北季風影響早晚偏涼 清晨水氣仍多

（中央社台北28日電）交通部中央氣象署說，今天受東北季風影響，各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約攝氏14到15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度。

氣象署說，天氣仍然偏涼，外出要適時增添衣物；上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨機會，中午起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

氣象署表示，離島天氣，澎湖陰時多雲，19到21度；金門晴時多雲，15到20度；馬祖晴時多雲，14到16度。

氣象署說，東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生機率，風浪也較大，海邊活動須多留意安全。

颱風天琴部分，氣象署表示，未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。（編輯：方沛清/李明宗）1141128