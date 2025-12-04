東北季風影響水氣減少、今晨最冷雲林古坑低溫12.6度！週六漸回溫

今（4）天持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，各地低溫普遍降至15度至18度。（資料照） 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 今（4）天持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少。中央氣象署表示，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花蓮、台東地區、恆春半島及大台北、中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。今日平地最低溫出現在連江縣馬祖測站，今晨6點3分測得11.4度，台灣本島平地最低溫則是雲林縣古坑鄉的「荷苞」測站，今天凌晨1點37分測得12.6度。

氣象署指出，今晨是這波東北季風冷空氣影響最顯著的時間點，各地低溫普遍降至15度至18度，局部空曠地區及近山區平地氣溫會再更低。今日白天北部及宜花高溫只有19度至21度，整日感受偏涼，中南部及台東高溫也略降至24度、25度，南北溫差較大，南來北往的朋友應注意氣溫變化。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，18度至20度；金門晴時多雲，13度至18度；馬祖晴時多雲，12度至15度。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週五北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨。西半部及宜蘭低溫15至18度，花東及澎湖19度，金門、馬祖14度；高溫部分，北部、東半部及澎湖20至23度，中南部26度，金門19度，馬祖16度。週六及下週日各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大。

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供