東北季風影響迎風面偶雨清晨下探11.3度！週末氣溫回升日夜溫差大

今（5）天持續受東北季風影響，各地早晚低溫普遍為15度至18度。(圖為冬日示意) 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（5）天持續受東北季風影響，中央氣象署表示，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光。今晨平地最低溫出現在新竹縣關西鎮下探到11.3度，嘉義縣竹崎鄉也只有11.9度。

今日氣溫方面，各地早晚低溫普遍為15度至18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，而白天北部及宜花高溫為20至22度，中南部及台東高溫則為24至26度，感受上仍稍涼，外出請增添衣物注意保暖。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，19度至21度；金門晴時多雲，14度至20度；馬祖晴時多雲，14度至16度。

廣告 廣告

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

氣象署指出，因東北風偏強，桃園至台南、台東沿海地區、恆春半島及蘭嶼綠島、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。未來天氣方面，週六至週日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大。

週六至週日水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下週一東北季風增強，下週二東北季風影響，此波冷空氣較弱，北台灣天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，且降雨機率高，而其他地區天氣影響不大，仍為多雲到晴。

下週三、四東北季風減弱，各地氣溫回升，水氣亦減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下週五環境為偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下週六至下下週日東北季風增強及影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

今東北季風增強迎風面降雨增！中部以北入夜大降溫、高山有望飄雪

越晚越冷！東北季風增強北台低溫14度 高山有望降雪

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供