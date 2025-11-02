東北季風影響迎風面易降雨 北台灣整天19至25度

（中央社台北2日電）氣象署表示，今天東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃竹苗地區、中部以北山區、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨；其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

中央氣象署指出，氣溫方面，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼，北部及東北部整天氣溫約攝氏19至25度；其他地區早晚稍涼，低溫21至23度、高溫24至31度，中南部日夜溫差較明顯。

離島天氣方面，澎湖為陰時多雲，23至24度；金門為晴時多雲，21至25度；馬祖為陰時多雲，20至21度。

由於東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上強風，沿海活動注意安全。

今年第25號颱風「海鷗」（國際命名KALMAEGI），今天凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方2020公里處，向西北西轉西進行，由於預測未來路徑較為偏南，對台灣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1141102