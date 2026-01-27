東北季風影響「中南部霾害加劇」雲嘉南亮紅燈 專家示警：出門要戴口罩

雲嘉南空品區空氣品質指標（AQI）已達「紅色警示」等級，建議所有族群減少戶外活動。圖／翻攝自環境部空品網。

受東北季風影響，台灣多個地區空氣品質轉差。環境部今（27）日發布空氣品質警示指出，雲嘉南空品區空氣品質指標（AQI）已達「紅色警示」等級，建議所有族群減少戶外活動；中部及高屏地區則達「橘色提醒」，敏感族群應避免進行戶外劇烈運動。

環境部說明，隨著東北季風增強，整體環境風場轉為東北風，可能夾帶微量境外污染物影響台灣本島及離島地區。由於中南部位於下風處，污染物不易擴散，清晨時段在中南部與馬祖一帶，亦可能出現局部霧氣或低雲，進一步影響能見度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，當前擴散條件不佳，中、南部空氣品質明顯惡化，霾害情況嚴重，呼籲民眾暫時避免戶外運動，外出時務必配戴口罩。粉專指出，預期今日下半天東北季風增強後，有助於將污染物吹散，空氣品質才有機會逐步改善。

展望未來空氣品質變化，環境部預測，28日持續受東北季風影響，風向仍為東北風，中南部地區污染物仍可能累積。宜蘭及花東空品區維持「良好」等級，其餘包括北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏，以及馬祖、金門、澎湖，則落在「普通」等級。

至於29日，東北季風將逐漸減弱，風向轉為東北東風，中南部仍位於下風側，空氣擴散條件有限。整體而言，宜蘭與花東空氣品質仍屬良好，其餘地區則以普通等級為主。



