東北季風影響！今晚水氣增多轉濕冷 降雨熱區曝光

受東北季風影響，今日白天天氣穩定，但晚上起至明日，環境水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣。 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 雖然今(26)日東北季風短暫減弱，但氣象粉專「林老師氣象站」指出，今晚起起至明(27)日，環境水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島轉濕冷，南部及中部山區有零星降雨機率，另外，天琴颱風未來將朝西北西方向移動，進入南海後，強度還有再增強的趨勢，不過對台灣沒有直接影響。

「林老師氣象站」指出，受東北季風影響，今日白天天氣穩定，但晚上起至明日，環境水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，體感更覺濕涼，南部地區及中部山區亦有零星降雨機率，外出建議攜帶雨具備用。

另外，原位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓TD30，於昨晚增強發展為輕度颱風「天琴」，預測未來將朝西北西方向移動，進入南海後，強度還有再增強的趨勢；目前評估，其對台灣並無直接影響。

