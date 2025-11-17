東北季風影響 北北基宜大雨特報 慎防瞬間大雨
中央氣象署今天下午4時40分發布大雨特報指出，東北季風影響，今天（17日）日基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
大雨特報警戒範圍：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣。
氣象署說，今天東北季風增強，將是入秋後抵達台灣最強一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約攝氏21到24度，晚上會降到19、20度。
氣象署說，晚歸建議多添加衣物，至於其他地區早晚低溫20到22度，白天仍較舒適溫暖，高溫約26到30度。
降雨方面，氣象署表示，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨發生機率。
此外，桃園以北其他地區有短暫雨，竹苗及花蓮為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區是零星短暫雨，中南部平地是多雲到晴天氣。
