東北季風影響 北北基宜大雨特報
中央氣象署今天下午2時25分發布大雨特報指出，東北季風影響，基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。
大雨特報警戒地區：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣。
其他人也在看
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
快訊／越晚越冷！豪大雨開炸4縣市 警戒範圍曝
快訊／越晚越冷！豪大雨開炸4縣市 警戒範圍曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
霸佔地下室當成家！加州250KG黑熊趕不走 屋主崩潰：沒完沒了
美國加州阿爾塔迪納（Altadena）一名男子強森（Ken Johnson）的住家地下室，有一隻重達550磅（約250公斤）的黑熊已經盤踞長達一個月，儘管多次嘗試驅趕仍無法成功，強森瀕臨崩潰，這頭熊甚至損壞了瓦斯管道，導致他不得不關閉瓦斯。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
強烈冷氣團元旦襲！4縣市炸雨「暴跌探7℃凍4天」 下週這天恐首波寒流
中央氣象署針對4縣市發布豪雨、大雨特報，受到東北季風影響，今（1）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
跨年夜豪雨連炸！雙北、基宜恐追不到元旦曙光
受東北季風影響，中央氣象署12月31日晚間發布4縣市豪雨特報，將持續到1月1日，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及台北山區也可能有局部大雨，提醒山區民眾慎防坍方、土石流與溪水暴漲，低窪地區留意積水情況。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
跨年瘋吞葡萄求脫單 醫困惑「鉀離子高耶」
[NOWnews今日新聞]我國近年也瘋西班牙跨年「吃葡萄」追求桃花運習俗，不少人在一過12點、到新的一年後後迅速吃掉12顆綠色葡萄，追求明年可以成功脫單、找到另一半。醫師姜冠宇跨年夜值班時聽到討論「要...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 20
東北季風影響 基隆北海岸、宜蘭大雨特報
（中央社記者張雄風台北31日電）中央氣象署今天上午發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，預估持續至晚間，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
爆紅二手潮玩Labubu大跌價 公司股價一年跌幅逾4成
（中央社記者張淑伶上海1日電）這兩年爆紅的中國潮玩製造商「泡泡瑪特」，其二手玩具Labubu近日遭到五折甩賣的話題成為網路熱搜，該公司股價在2025年內也累計下跌44.8%。中央社 ・ 2 小時前 ・ 18
跨年夜雨神攪局中南部迎元旦曙光 強烈冷氣團明起殺到低溫跌破7度
氣象署發布大雨特報，東北季風影響，今天（31日）基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。 今天北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼，預測北部及東北部高溫19至20度中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
豪雨、強烈冷氣團襲元旦 吳德榮：不可小覷入冬最強冷空氣
受到東北季風影響，中央氣象署發布豪雨特報，今（1）天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。今晨冷空氣漸南下，中廣新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
東北季風影響 北北基宜及台北山區留意局部大雨
（中央社台北31日電）中央氣象署發布豪雨特報，受東北季風影響，今晚至明天，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率。山區民眾應慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲；低窪地區慎防積水。（編輯：黃世雅）1141231中央社 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
「咖啡界明日之星」 男大生跨年夜遭輾亡！媽悲痛無法認屍
「咖啡界明日之星」 男大生跨年夜遭輾亡！媽悲痛無法認屍EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 89
高雄跨年夜槍響2人送醫 1男胸中彈命危 起因竟是放鞭炮
高雄市跨年夜發生槍擊案，劉姓男子不滿路邊一群男女放鞭炮起口角，不料，他竟涉嫌亮槍，朝田姓男子等人開槍。田男1胸部及小腿中...聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 186
川習兄弟情難預料 台灣壓力加劇
美知名專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）發表2026亞洲地緣政治預測。她警告，2025年圍繞著美國總統川普和大陸國家主席習近平愈發密切的「兄弟情」，今年將繼續升溫，但關係惡化機率也加大；台灣政府將面臨更大的內外壓力。總體而言，亞洲正步入一個日益動盪的年份。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 32
歷經5次手術！蕭亞軒中國跨年「手臂扎針穿幫」唱跳18分鐘粉看哭
娛樂中心／巫旻璇報導「時尚舞后」蕭亞軒（Elva）暌違13年重返湖南衛視跨年舞台，12月31日晚間於海口五源河體育場完成復出首秀。她一口氣帶來長達18分鐘的經典歌曲組曲，全程採取「開麥實唱」方式挑戰高強度唱跳，不僅展現穩定狀態，也在演出尾聲向歌迷喊話「演唱會見」，被視為正式揭開2026年全球巡迴演唱會序幕。然而，舞台上的光芒背後，也藏著令人動容的細節。鏡頭特寫中可見，蕭亞軒手臂仍貼著留置針膠布痕跡，顯示身體仍處於恢復階段。即便如此，她仍選擇站上跨年舞台，以最嚴格的演出規格完成復出演出，對舞台的投入與堅持，讓不少觀眾看了直呼鼻酸。民視 ・ 11 小時前 ・ 3
陳菊請假逾年 在野質疑「請到頂」違法
監察院長陳菊請假超過一年，引發爭議。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天質疑已違法，國民黨立委也批，有礙社會觀瞻。監察院回應，...聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 488
麻油雞名店「莊家班」跨年夜遭加料恐嚇 雙北10店家受害警逮3怪男
莊家班在雙北有多間連鎖店，其旗下蘆洲、中和、淡水、文山、北投、士林等共10間分店在跨年夜的傍晚突然被闖入，3嫌分頭行動，趁店員不注意時在湯鍋內傾倒砂糖和芥末等異物，並於犯案後立刻逃逸。雙北市警察局分別獲報後，立即組成專案小組共享情資，並報請臺灣新北地方檢察署...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 21
網友熱議「大統一」惹議？台灣家樂福確定更名 新招牌預計這時間掛上
統一集團（1216）正式宣布台灣家樂福將啟動更名作業，消息一出引發網友熱烈討論與創意命名，從「大統一」到諧音梗「有恩愛」皆成話題。董事長羅智先坦言原名已是頂級水準，新名選擇極具挑戰。目前內部已擬定候選名單，預計2026年元旦後展開票選，並計畫於年中正式更換全台門市招牌。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 107
胸悶頭痛冒冷汗 恐猝死警訊
記者陳金龍∕台中報導 資深藝人曹西平猝死消息引發社會關注。對急診醫師而言，猝死並不是…中華日報 ・ 8 小時前 ・ 2
台北、台中都被比下去？全台「最強跨年」網公認在這
生活中心／李明融報導告別2025年，全台各縣市舉辦跨年活動，迎接嶄新的2026年，紛紛搬出重量級卡司陪國人一起最終倒數，有網友發文討論看了各縣市的跨年晚會後有感而發表示，台東縣是全台「最強跨年」，金曲天后張惠妹（阿妹）回家鄉開唱領軍下，還有玖壹壹、葛仲珊、Saya、A-Lin、戴愛玲、持修、范曉萱等大咖，線上直播觀看人數更超過25萬，直呼「是不是2025最頂？」。民視 ・ 7 小時前 ・ 125