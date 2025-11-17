東北季風影響 北北基宜大雨特報

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天開始受東北季風增強影響，預估這一波冷空氣是入秋以來最明顯的一次，一直會影響至週五（21日），特別是週三（19日）及週四（20日）清晨是這波冷空氣最明顯的時候，各地明顯轉涼冷，而中部以北、宜蘭低溫普遍只到15、16度。至於明顯回溫時間則為週末假期（22日、23日），特別在週日各地高溫普遍為27至30度，低溫還是維持20度左右。未來降雨趨勢部分，黃恩鴻表示，今明兩天受到東北季風增強影響，主要是迎風面降雨機率明顯提高，因此在桃園以北、東半部皆轉陰雨，特別在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區降雨較持續明顯，可能會有局部大雨；至於，中南部今明兩天仍然可以見到陽光。隨著時間至週三（19日）水氣逐漸減少，雨勢較緩和，而迎風面還是會有局部短暫雨，到週四（20日）、週五（21日）仍受東北季風影響；一直要到週末（22日、23日）東北季風才會減弱，且溫度會逐漸回升，水氣也會更為零星，位於迎風面的基隆北海岸、大台北、宜蘭仍有零星降雨，其他地方則轉為晴朗多雲能見陽光的天氣型態。未來降雨預測圖。（圖／氣象署提供）一週溫度趨勢方面，黃恩鴻也說，從今天東北季風開始增強、冷空氣南下一直到週五各地感受偏涼冷，尤其明天北台灣介於16到19度，整日偏濕冷；明天在中部、花蓮、東南部也會感受溫度下降。隨後至週三（19日）、週四（20日）全台都會感受轉涼，而中部以北及宜蘭兩天清晨普遍只有15、16度，南部與花東則處於16到18度；週四及週五白天溫度略微回升，但還是持續受東北季風影響，低溫還是落在20度以下，至於明顯回溫時間則為週末假期（22日、23日），特別在週日各地高溫普遍為27至30度，低溫還是維持20度左右，形成白天溫暖、早晚偏涼冷、日夜溫差大。一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）原文出處：快新聞／冷空氣南下！「這兩日」各地明顯轉涼 回溫時間曝光 更多民視新聞報導台灣骨髓移植教父陳耀昌76歲病逝 王必勝：典型在夙昔台灣血液腫瘤權威陳耀昌離世 石崇良悼恩師哽咽：沒辦法再諮詢他了國土署公告明年租屋補貼新制 新申請案「住這種房」將駁回

民視影音 ・ 1 小時前