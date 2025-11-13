東北季風影響 北北基豪雨特報 宜蘭續防大雨

明天天氣如何？ 週五隨著低壓遠離，水氣稍減少，並且持續受到東北季風影響，北部及東北部仍為陰陣雨天氣，其餘地區天氣轉好，為晴到多雲，南部氣溫再回升，局部高溫可接近30度，類似天氣持續至週六。 週日東北季風減弱，短暫轉為偏東風環境，迎風面東北部東半部持續有短暫雨，臺北盆地天氣轉好，各地為晴到多雲天氣，中南部氣溫暖熱仍有接近30度機會。 下週一北方槽線加深並南下，帶動地面東北季風增強，北部、東部再轉陰陣雨天氣，氣溫下降，中部以南維持晴到多雲天氣，白天氣溫持續暖熱，入夜後東北季風再增強，迎風面北部東北部降雨較明顯，日雨量可達大雨等級，且氣溫會下降至20度以下，配合降雨，氣溫可降至16度左右，體感上偏冷。 下週一晚間至下週二預估是入冬以來最冷的天氣，北部低溫在16度上下，中南部降溫也明顯，中部高溫降至20度以下，南部約22度，週二夜間各地氣溫甚至都可來到1字頭，算是入冬以來最明顯的一波降溫。天氣方面下週二因東北季風持續影響，新竹以北及東半部為陰陣雨天氣，中部多雲時陰，南部多雲時晴。 下週三東北季風略為減弱，不過仍為持東北風環境，下週四週五水氣多，各地為陰時多雲有短暫陣雨天氣，預估至月底大致維持東北季風環境，且後續北方系統更活躍，帶來的冷空氣將逐漸變強，北部低溫都有1字頭的機會，可以宣告冬天正式來臨，請大家準備好冬季衣物，多注意保暖防寒。 以上氣象由 天氣風險 / 薛皓天 提供

Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 4 小時前