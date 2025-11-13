東北季風影響 北北基豪雨特報 宜蘭續防大雨

其他人也在看
入秋最強冷空氣南下！專家揭「這天」低溫探12度：強度直逼冷氣團
雖然鳳凰颱風已遠離，但東北季風及入秋最強冷空氣開始南下。氣象專家吳德榮今天說，今、明兩天東北季風略增強，北台灣氣溫略降。他表示，17日入秋以來最強冷空氣南下，18日晚至19日晨，北台灣將創入秋以來最低氣溫，苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站也將降至15度，「強度直逼大陸冷氣團。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
東北季風「南下接力」！林嘉愷揭「這1天」再轉涼
生活中心／江姿儀報導今年第26號颱風「鳳凰」昨（12日）晚間登陸屏東恆春半島後，快速減弱為熱帶性低氣壓TD29，逐漸遠離台灣，氣象署已解除海陸警。不過東北季風南下接力，對此民視氣象主播林嘉愷發文提醒，親揭降雨熱區。至於氣溫部分，北部、東北部降溫轉涼，他也示警「這時間」東北季風更強，氣溫下探1字頭。民視 ・ 9 小時前
札幌圓山動物園捕獲棕熊 現已「賜死」
[NOWnews今日新聞]日本札幌市中央區的圓山動物園，近日驚傳有熊出沒，為了遊客和工作人員的安全而宣布閉園，同時設法圍捕，並於12日在園內設置的誘捕籠內，發現一頭體長逾1.1公尺的棕熊，已將其捕殺。...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
一分鐘報天氣 / 週五 (11/14) 低壓遠離，水氣稍減少，持續受東北季風影響，北部及東北部仍為陰陣雨天氣
明天天氣如何？ 週五隨著低壓遠離，水氣稍減少，並且持續受到東北季風影響，北部及東北部仍為陰陣雨天氣，其餘地區天氣轉好，為晴到多雲，南部氣溫再回升，局部高溫可接近30度，類似天氣持續至週六。 週日東北季風減弱，短暫轉為偏東風環境，迎風面東北部東半部持續有短暫雨，臺北盆地天氣轉好，各地為晴到多雲天氣，中南部氣溫暖熱仍有接近30度機會。 下週一北方槽線加深並南下，帶動地面東北季風增強，北部、東部再轉陰陣雨天氣，氣溫下降，中部以南維持晴到多雲天氣，白天氣溫持續暖熱，入夜後東北季風再增強，迎風面北部東北部降雨較明顯，日雨量可達大雨等級，且氣溫會下降至20度以下，配合降雨，氣溫可降至16度左右，體感上偏冷。 下週一晚間至下週二預估是入冬以來最冷的天氣，北部低溫在16度上下，中南部降溫也明顯，中部高溫降至20度以下，南部約22度，週二夜間各地氣溫甚至都可來到1字頭，算是入冬以來最明顯的一波降溫。天氣方面下週二因東北季風持續影響，新竹以北及東半部為陰陣雨天氣，中部多雲時陰，南部多雲時晴。 下週三東北季風略為減弱，不過仍為持東北風環境，下週四週五水氣多，各地為陰時多雲有短暫陣雨天氣，預估至月底大致維持東北季風環境，且後續北方系統更活躍，帶來的冷空氣將逐漸變強，北部低溫都有1字頭的機會，可以宣告冬天正式來臨，請大家準備好冬季衣物，多注意保暖防寒。 以上氣象由 天氣風險 / 薛皓天 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 4 小時前
北海道驚見大熊在雪中啃南瓜田 日本不冬眠的熊異常變多了
日本秋季今年熊害劇烈，專家指出今年日本山區的橡實嚴重歉收，餓肚子的熊實在太多，紛紛跑到人居住地覓食。北海道週三（12日）就出現了大隻棕熊在雪中啃南瓜甜的狀況，今年不冬眠的熊恐怕真的異常變多，熊害很可能在冬季持續。太報 ・ 23 小時前
東北季風來襲！3縣市豪大雨特報 一路下到晚上
東北季風影響，易有短延時強降雨，氣象署表示，今（13）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北市地區（汐止區）及大台北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
奇美醫院引進「逆轉鑽針」 植牙穩定度、成功率雙提升
好醫師新聞網記者張本篤台南報導 圖：奇美醫院牙醫部牙周病科主治醫師劉昱菁表示，奇美醫院引進「逆轉鑽針」穩定度、成功率雙提升／奇美醫院提供 55歲的沈先生左上顎後牙區缺牙多年，導致水好醫師新聞網 ・ 23 小時前
3縣市大雨特報！ 入秋以來最強冷空氣下週報到「低溫下探12度」
氣象署發布大雨特報，熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，今天（13日）基隆北海岸及臺北市山區有局部大雨發生的機率，請慎防坍方及落石。大雨地區：基隆市、台北市、新北市。 氣象署表示今天（13日）水氣仍中廣新聞網 ・ 14 小時前
熱帶性低氣壓及東北季風影響 桃園以北有雨
（中央社台北13日電）交通部中央氣象署說，颱風鳳凰減弱為熱帶性低氣壓後，今天受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨天氣，並有局部大雨。中央社 ・ 11 小時前
吸菸恐增糖尿病風險 國健署呼籲民眾拒菸護血糖
11月14日是「世界糖尿病日」，國民健康署指出，糖尿病是我國十大死因之一，每年奪走近萬人生命，而吸菸會降低身體對胰島素的反應能力，導致血糖失控，增加第2型糖尿病及併發症風險，提醒國人，戒菸可降低糖國立教育廣播電台 ・ 1 天前
《穿著Prada的惡魔2》首曝前導預告！梅莉史翠普、安海瑟薇同框氣場超強
《穿著Prada的惡魔2》自開拍就掀起影迷熱議，如今公開首支前導預告，只見梅莉史翠普飾演的「米蘭達」穿著紅色高跟鞋、昂首闊步地走進電梯，正當門快關上時，她的前助理、安海瑟薇飾演的「安迪」突然進來，只見米蘭達對著安迪說：「你可算是來了啊！」安迪冷笑一聲後戴上了墨鏡。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
倖存者揭熊攻擊瞬間！開門和熊四目相交 下秒血盆大口就在耳邊
日本熊攻擊事件頻傳！有多件熊跑進民宅的攻擊事件，今日（12日）甚至傳出有熊誤闖機場，跑道緊急關閉導致班機延誤。日本政府近日也為了「熊患」擴大預算以實施相關措施。然而，對於曾遭受熊攻擊的人而言，身體不只需要漫長的復原時間，心靈創傷也需要長時間弭平。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冬山民宿遭水淹慘況曝光！垃圾車跑不停 防水閘門10分鐘救一家
宜蘭冬山鄉在這次風災中遭受嚴重水患侵襲，多間民宿損失慘重！業者表示整理復原需要時間，已通知15日的客人取消訂單。然而，也有民宿因事先準備了防水閘門而成功抵擋洪水，員工甚至能在12日發文說「多虧防水閘門，才能泡茶看雨」。街道上目前仍堆滿了被丟棄的大型垃圾，居民指出垃圾車來回清運多次，仍難以及時處理。這次風災凸顯了防災準備的重要性！TVBS新聞網 ・ 4 小時前
共伴效應全台雨 下週「跳水式降溫」剩15度
鳳凰颱風雖將轉弱為熱帶性低氣壓，但共伴效應還會帶來較大雨勢，同時東北季風吹拂，北部持續有雨。17日起將迎來入秋最強冷空氣，低溫下探15度。中天新聞網 ・ 23 小時前
雨區擴大！北北基宜4縣市豪、大雨特報 下到晚上
受東北季風影響，各地易出現短延時強降雨，中央氣象署今（13）日上午7時10分曾針對北北基發布大雨特報，午後雨區將擴大至宜蘭，氣象署表示，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北市（汐止區）、宜蘭及大台北山區也有局部大雨發生的機率，預估降雨將持續至今晚。中時新聞網 ・ 5 小時前
影/恐怖現場曝！南韓富川貨車猛闖市場 衝撞人群釀2死18傷
南韓富川市第一市場今（13）日發生嚴重車禍，一輛貨車衝入市場人群造成2人死亡、18人受傷的慘劇。肇事的60多歲駕駛已被警方以《交通事故特例法》違反致死傷罪名緊急逮捕，事故原因仍在調查中。中天新聞網 ・ 2 小時前
北市府與新壽解約案 地政局：雙方確認協議書文字 估下周簽約
輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18基地，台北市政府與新壽合意終止地上權契約案，送議會備查後通過。地政局長王瑞雲今天赴議會委員會報告表示，雙方已在確認合意解約協議書文字，經新壽提報董事會確定後，預估有機會下周可簽約，會盡力完成。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
豪大雨擴大4縣市！入秋最強冷空氣要來了 下週恐冷到12℃
【高沛生／綜合報導】今天出門真的要帶傘！雖然「鳳凰颱風」已經減弱為熱帶性低氣壓，但它的殘餘勢力加上東北季風雙重夾擊，導致迎風面地區水氣仍偏多。中央氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》採訪時特別指出，北部與東北部為有雨的天氣，並且有局部大雨發生的機率。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前
台灣地標進駐詐騙集團？101董事長賈永婕臉書發聲了
太子集團跨國詐騙案持續延燒，檢警調查發現，該集團竟在台灣地標台北101大樓設立辦公室與豪華招待所，消息一出震驚全台！對此，台北101董事長賈永婕今（13日）上午首度發聲，坦言在得知消息後「十分震驚」，並強調當時經過嚴格選商與徵信程序，「文件、資料都合法」，沒想到表面光鮮的公司，竟暗藏跨國詐騙集團。鏡報 ・ 7 小時前
邰肇玫切除子宮卵巢 曝抗癌成功祕訣
67歲民歌手邰肇玫2014年罹患子宮內膜癌三期，抗癌成功的她昨（11╱12）出席2025「臺北大巨蛋．民歌大團圓」總彩排，透露罹癌後更加重視生活作息，笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好、心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」太報 ・ 19 小時前