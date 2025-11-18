東北季風影響 北台灣濕冷、早晚涼低溫16度

（中央社台北18日電）交通部中央氣象署表示，今天東北季風影響，北台灣氣溫逐漸下降，整日溫度介於攝氏16到19度，感受濕冷，外出注意保暖並記得帶雨具。

氣象署說，中部及花東清晨低溫19、20度，高溫略下降到22到24度，而南部天氣變化不大，清晨20、21度，高溫27、28度，但到晚上各地溫度會再降。

降雨方面，氣象署觀測，迎風面水氣偏多，桃園以北及宜蘭為陰雨天氣，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生機率，另外竹苗、花東及恆春半島有零星降雨機率，而中南部地區仍為多雲到晴。

離島天氣，澎湖陰天19到21度；金門陰時多雲15到20度；馬祖陰天13到17度。

東北風明顯增強，台南以北、基隆北海岸、花東、恆春半島及各離島有8級以上強陣風發生機率，苗栗到雲林沿海及澎湖可能有10級以上強陣風；浪高普遍達4米左右或以上，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、馬祖有長浪發生機率，海上作業注意安全。（編輯：方沛清\李明宗）1141118