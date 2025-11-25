東北季風影響 北台灣轉涼

（中央社台北25日電）中央氣象署說，今天東北季風影響，宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨桃園地區有零星短暫雨，北台灣轉涼，其他地區維持多雲到晴天氣。

交通部中央氣象署表示，溫度方面，北部及宜花地區溫度下降，白天高溫約攝氏21到22度，中南部地區及台東高溫在25到28度間，感受較溫暖，但隨東北季風影響增大，晚間溫度將進一步下降，中部以北及宜蘭地區低溫約15到17度，南部及花東約18到19度，早出晚歸應適時增添衣物。

離島天氣，澎湖晴時多雲，19到22度；金門晴時多雲，15到22度；馬祖晴時多雲，15到18度。

風浪方面，由於東北風增強，台南以北、台東沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、各離島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生；晚間起東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生機率，海邊活動多留意安全。（編輯：方沛清\李明宗）1141125