台北二二八公園





中央氣象署表示，今(19)日持續受東北季風影響，夜晚及清晨臺南以北及宜蘭低溫約15至17度，局部溫度會再更低一些，高屏及花東也只有18至20度，各地皆感受涼冷，白天北台灣回升不明顯，仍為17、18度，其他地區白天稍回升到20度以上，尤其南部可以來到25至27度，感受較舒適溫暖。

氣象署指出，迎風面桃園以北及宜花有局部短暫雨，整體水氣逐漸減少，但降雨機率仍高，竹苗、台東及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區在清晨到上午也可能有零星飄雨，到中午過後逐漸轉為多雲到晴。

廣告 廣告

離島天氣：澎湖陰天，18至20度；金門多雲短暫雨，15至19度；馬祖晴時多雲，13至15度。

氣象署說，高雄以北、基隆北海岸、台東、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有局部8到10級強陣風發生的機率，尤其澎湖可能局部有10級以上強陣風出現；沿海浪高約3至5米，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

更多新聞推薦

● 東北季風影響 北宜濕涼、南部溫差大