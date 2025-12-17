東北季風影響！北東偶雨北偏涼 新竹以南多雲到晴

東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。（圖：氣象署網站）

中央氣象署表示，今天（18日）東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。離島天氣：澎湖多雲短暫雨，20至22度，金門多雲短暫雨，15至21度，馬祖多雲短暫雨，14至16度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天東北風影響；迎風面水氣漸增，大台北及東半部雲量增多，有局部短暫雨的機率；中南部影響輕微、晴時多雲。北偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼。明天中高雲從南海北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨、其他平地轉偶有零星飄雨的機率。週六雲層略增厚、降雨略增。明天與週六各地白天舒適、早晚略偏涼。

吳德榮提醒，下週日「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼；下週一季風轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨機率；下週日、週一中南部影響輕微、晴朗穩定。下週二季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。下週三起另一波比前波稍強的冷空氣南下，目前模擬仍屬「東北季風」等級，模式如何調整？持續觀察。