東北季風影響 北部出門跨年建議帶雨具

中央氣象署指出，今天(31日)東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼，預測北部及東北部高溫攝氏19至20度，其他地區24至26度；低溫方面，西半部及東北部約14至17度，花東地區約19度，近山區、空曠地區及縱谷內氣溫還會更低一些，中南部日夜溫差大，請適時增添衣物。天氣方面，基隆北海岸及大台北山區為有雨天氣，並有局部大雨發生的機會，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今晚跨年夜環境為北北東風，北部及東半部雲量相對偏多，並有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機會，參加活動建議攜帶雨具備用；中南部為多雲到晴的天氣。跨年夜各地天氣較涼，請適時增添衣物以免受涼。

廣告 廣告

離島天氣：澎湖陰時多雲，18至20度；金門多雲，15至19度；馬祖陰短暫雨，12至15度。

此外，今日清晨南部地區有局部霧或低雲影響能見度，行車用路人請注意安全。

風浪方面，由於東北風較強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會，海邊活動請注意安全。