東北季風影響 北部迎局部短暫雨 入夜下探至15度

交通部中央氣象署指出，今天(25日)受東北季風影響，宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨桃園地區亦有零星短暫雨，其他地區仍維持多雲到晴的天氣。

溫度方面，北部及宜花地區溫度下降，白天高溫約攝氏21至22度，中南部地區及台東高溫在25至28度之間，感受較為溫暖，但隨著東北季風影響增大，今晚溫度將進一步下降，中部以北及宜蘭地區低溫約15至17度，南部及花東約18至19度，早出晚歸請適時增添衣物。

廣告 廣告

離島天氣：澎湖晴時多雲，19至22度；金門晴時多雲，15至22度；馬祖晴時多雲，15至18度。

風浪方面，由於東北風增強，台南以北、台東沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、各離島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生；晚上起東半部(含綠島、蘭嶼)及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請多留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：25日東北季風影響，東北風可能挾帶境外污染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海及台東地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。