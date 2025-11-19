東北季風影響 各地早晚感受涼冷須注意保暖

（中央社台北19日電）交通部中央氣象署說，今天持續受東北季風影響，夜晚及清晨台南以北及宜蘭低溫約攝氏15到17度，局部溫度會再更低一些，高屏及花東也只有18到20度，各地感受涼冷，須注意保暖。

氣象署表示，白天北台灣回升不明顯，仍為17、18度，其他地區白天稍回升到20度以上，尤其南部可達25到27度，感受較舒適溫暖。

降雨方面，迎風面桃園以北及宜花有局部短暫雨，整體水氣逐漸減少，但降雨機率仍高，竹苗、台東及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區在清晨到上午也可能有零星飄雨，到中午後逐漸轉為多雲到晴。

離島天氣，澎湖陰天18到20度；金門多雲短暫雨15到19度；馬祖晴時多雲13到15度。

風浪方面，高雄以北、基隆北海岸、台東、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有局部8到10級強陣風發生機率，尤其澎湖可能局部有10級以上強陣風出現；沿海浪高約3到5米，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生機率，海邊活動須注意安全。（編輯：方沛清\李明宗）1141119