東北季風影響 基北宜大雨特報 慎防瞬間大雨
中央氣象署今天上午發布大雨特報，受東北季風影響，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。
大雨特報警戒地區：基隆市、新北市、宜蘭縣。
（責任主編：莊儱宇）
