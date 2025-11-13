東北季風影響 基隆北海岸及北市山區留意豪雨

南部中心／綜合報導12日南台灣五個縣市全都停班課，但大家一早起來卻發現怎麼無風無雨，完全不像颱風天，開心撿到一天颱風假，紛紛出門逛街看電影。不過，縣市首長可不敢掉以輕心，忙著視察各地的防颱準備，對於放颱風假的標準，都表示是按照中央氣象署的資訊來做判斷。12日南台灣五個縣市全都停班課，但大家一早起來卻發現怎麼無風無雨，完全不像颱風天，開心撿到一天颱風假，紛紛出門逛街看電影。（圖／民視新聞）盯著平板螢幕，思考要點哪種爆米花，颱風天上午，大家沒有乖乖待著家，而是跑到影城看電影。一名大學生說，「沒什麼風雨啊！有點像賺到。」另一位媽媽帶著孩子來，「天氣還好，但是還是有一些風。」影城還配合颱風天放假，打八折優惠，簡直就是雙重的小確幸。南台灣包括嘉義縣市、台南、高雄、屏東，12日全都停班課，但大家一覺起來卻發現怎麼無風無雨，偶爾還有太陽，完全不像颱風天，民眾出門逛街的逛街，看電影的看電影，還有到廟裏拜拜的，旗津渡輪也維持營運。民眾開心放假，首長們可不敢掉以輕心，台南市長黃偉哲一早就連跑了北門、七股等多個地方，視察防颱準備。（圖／民視新聞）台南民眾尤其感受最深，因為才剛經歷過丹娜絲颱風的蹂躪，可不想再來一次。民眾說：「風也沒有那麼大，感覺好像是有點賺到的感覺。」民眾說：今天又賺到一天颱風假，就難得很悠閒就可以到處去拜拜，或是一些走走看看，耍廢一天。」民眾說：「在家裡等颱風來，結果颱風沒來，開心啊 ，心情很好。」相較民眾開心放假，首長們可不敢掉以輕心，台南市長黃偉哲一早就連跑了北門、七股等多個地方，視察防颱準備。台南市長黃偉哲：「放颱風假至少沒有違法之虞，那當然第一線的指揮官有第一線指揮官的裁量，也許剛好在這個門檻，那指揮官可以裁量，但是這個部分我們還是在依循這個標準。」高雄市長陳其邁也到永安區視察北溝排水與路邊側溝清疏情況，畢竟颱風還在家門口，還沒正式登陸，下午天的情況，誰也說不準。原文出處：南部5縣市今放颱風假！＂無風無雨＂ 民眾嗨喊賺到 更多民視新聞報導花蓮馬太鞍溪又暴漲！洪水引巨型貨櫃衝撞民宅、電桿 驚悚畫面曝颱風天化身喵星人救援隊 鶯歌暖警「機車頭燈」救出受困小貓LIVE／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署14:40最新說明

