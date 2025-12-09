東北季風影響！ 宜蘭降大雨「水淹半個輪胎高」

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭部分地區淹水了！今(9)日早上持續受到東北季風的影響，迎風面的宜蘭地區也有持續且顯著的降雨。

透過畫面您可以看到，蘭陽溪北岸河堤的，蘭陽大橋涵洞，水淹過半個輪胎高，有民眾不畏淹水，強行通過，不過還好目前沒有災情傳出，也請民眾注意瞬間大雨，有任何最新消息，華視新聞也會持續為您掌握。

