東北季風影響 新北基隆北海岸及宜蘭大雨特報
中央氣象署上午發布大雨特報指出，東北季風影響，今天（13日）新北、基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。
大雨特報警戒範圍包括基隆市北海岸、新北市、宜蘭縣。
據氣象署預報，今天東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚也有涼意，中南部日夜溫差大，晚起大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫下降。
氣象署指出，基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北、東部、東南部地區、苗栗至嘉義山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
其他人也在看
夜間雨彈開炸！3縣市大雨特報 警戒區域曝光
據中央氣象署資料顯示，大雨地區包括新北市、基隆市和宜蘭縣。大雨特報指的是24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上之降雨現象。氣象署資料也透露，大量的降雨常導致洪澇現象，為臺灣主要天然災害原因之一。CTWANT ・ 14 小時前 ・ 發起對話
東北季風開炸！雨彈襲「3縣市」至12/13 警戒區域曝
根據交通部中央氣象署的最新消息，因受東北季風影響，今（12日）晚上至明（13）日，新北市、基隆北海岸及宜蘭地區預計將有局部大雨發生，民眾需特別注意瞬間大雨的情況。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
東北季風、大陸冷氣團夾擊！全台將「冷的非常有感」 2地高山有望下雪
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導中央氣象署發布大雨特報與陸上強風特報，受東北季風及大陸冷氣團影響，全台天氣明顯轉為濕冷。氣象單位提醒，12日晚間至13...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
出門記得帶傘！東北季風影響雨彈來襲 3縣市大雨特報「一路下到明天」
氣象署表示，東北季風影響，今（12）日至明（13）日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 發起對話
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 121
快訊／東北季風發威！3縣市大雨特報
快訊／東北季風發威！3縣市大雨特報EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
入冬最強冷氣團來了！連續2天低溫下探10度 一圖看懂一週天氣
中央氣象署指出，今天（12日）受到東北季風影響，迎風面水氣增多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，天氣風險公司林孝儒表示，今、明（12、13日）2天迎風北海岸至東北部山區降雨機率高且降雨時間相對較長，將有機會累積較多的降雨量。氣象專家吳德榮提醒，下週日晚、週一（14、15日）有一波冷空氣，本島平地將挑戰10度以下低溫。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
首波冷氣團殺到！平地恐下探10度以下 急凍時段曝
首波冷氣團殺到！平地恐下探10度以下 急凍時段曝EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
墨西哥提高關稅衝擊台企！經貿辦：已爭取調降、獲排除品項待確認
[Newtalk新聞] 墨西哥參眾兩院在12月10日審查同意政府對未簽自由貿易協定（FTA）國家調高部份貨品關稅，行政院經貿談判辦公室表示，台灣輸墨西哥的ICT產品本就不受影響，且也研提105項台灣關切貨品爭取調降關稅，當中若干品項已獲排除或調降增幅，但確切品項須待進一步確認。 經貿辦12日晚間透過新聞稿說明，墨西哥9月10日公布擬對來自未簽FTA國家調高部份貨品關稅，增幅自5%至45%不等，墨國參眾兩院則在12月10日審查同意調高計1463項貨品關稅，預計明年1月1日生效。墨西哥調增稅率的1463項貨品，2024年自台灣進口金額為8.2億美元，2025年1月至9月則為6.96億美元。 經貿辦指出，至於台灣業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，占對墨總出口的70%相關產品均未被列入調增清單，因此不會如外界報導所稱，會有受影響逾200億美元的情形。為維護台灣廠商利益，台灣自9月至今已多次向墨西哥經濟部表達關切及在10月APEC領袖會議期間洽墨方尋求解決方案。 經貿辦續指，另外也經與駐墨代表處就台灣重要輸墨產品及在墨投資台商關切項目，研提台灣關切貨品計105項，新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 6
北台越晚越冷剩13度！ 大陸冷氣團報到「挑戰10度以下」連凍3天
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道今晨氣溫略升，截至凌晨5時02分，各地區平地的最低氣溫約在15至18度：北部（新北石門區）17.6度、中部（南投中寮鄉）14.6度、南部（台南楠西區）14.6度、東部（台東鹿野鄉）15.7度。吳德榮提到，今晨觀測資料...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發起對話
錯過報到被拒登機！ 台客竟打電話求駐日代表處「特別協助」
台北駐日經濟文化代表處那霸分處表示，近期接獲一名台灣旅客來電求助，對方在那霸國際機場準備搭乘某航空公司航班時，因手機APP顯示「需於起飛前40分鐘抵達登機」，旅客就沒有事先到航空公司櫃檯辦理報到，結果對方在安檢口被告知「須先完成櫃檯報到手續」，當時距離航班起飛...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 35
逃避思考？年輕人寫作業到電郵全靠AI 專家點Z世代一大優勢
人工智慧（AI）的興起，不只在金融市場掀起巨浪，對於年輕世代的影響這方面，也有許多人憂心忡忡，認為現在的學生和年輕員工過...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
高爾夫》哈兒、布倫南與湯普森、克拉克，正大邀請賽開局並轡領先
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導 圖╱Getty Images╱LPGA提供】美巡賽和LPGA共同主辦的第三屆The Grant Thornton Invitational羅開Golf 頻道 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
羊肉、山藥、老薑入列！中醫推「暖身食材」告別冰冷體質
天氣轉冷，許多人出現手腳冰冷的困擾。周宗翰醫師指出，這其實是身體陽氣不足的警訊，與其依賴暖暖包等外在保暖方式，不如從飲食調理著手，透過溫補食材從內而外改善虛寒體質。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
錄到一半出事！男偶像突重摔骨折、腰椎受傷急停工 電視台道歉了
44歲男星橫山裕隸屬男團SUPER EIGHT（原關西傑尼斯∞），他11日在拍攝綜藝節目《藝人認真思考！整人GP》時不慎受傷，導致肋骨骨折，需要兩個月才能完全康復，消息讓粉絲相當錯愕，也引發外界對於整人節目尺度的擔憂。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
茶聚加盟主不只虐狗！遭起底「工作前三天拒發薪」 還封鎖對方
即時中心／温芸萱報導近日社群瘋傳虐狗影片，一名男子疑情緒失控，多次毆打家中年邁柯基犬，引爆網友怒火。涉案男子被起底為手搖飲品牌「茶聚」詹姓加盟主。北市動保處已介入調查，並將受害犬隻緊急帶離安置。事件延燒下，詹男過往黑料也被起底，曾以「試用期前三天不給薪水」為由拒發工讀生薪資，翻出《勞基法》還反被對方封鎖，相關申訴已獲勞工局受理。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
辛龍沉潛5年首度尾牙獻唱 溫柔憶愛妻劉真「不知道她在哪個星球」
外界關心他是否走出喪妻之痛，辛龍坦言：「沒有什麼『走出來』，因為也不知道要走去哪裡。」這5年他將心力投注在陪伴女兒與音樂創作，並分享女兒喜歡畫畫、自然生物，也對外星人與恐龍充滿興趣，「這些地方都像媽媽。」而他今日演出的服裝，也是女兒親自挑選。談及劉真，辛龍...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 發起對話
博通收挫逾11% 美股主要指數盡墨
[NOWnews今日新聞]晶片巨頭博通（Broadcom）雖然給出亮眼的季度財報，並對當前季度業績做出強勁預測，但不足以打消投資人對AI泡沫的疑慮，12日博通股價開盤即跌，收盤時仍重挫逾11%，連帶讓...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 52
不只變冷 新北3縣市大雨特報 下到明天
今天（13日）受東北季風影響，迎風面地區降雨較持續，中央氣象署上午針對基隆北海岸、新北及宜蘭縣發布大雨特報，雨勢恐怕一路下到明天（14日）清晨。今晚入冬首波大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降，明天至下周一（15日）清晨最冷，低溫下探10度左右；明白天起轉乾，各地晴到多雲。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
川普談新任聯準會主席 華許與哈塞特呼聲高
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普今天接受華爾街日報專訪時表示，下一任聯邦準備理事會（Fed）主席應就利率政策與他協商。川普目前傾向提名華許或哈塞特接任此職。中央社 ・ 1 小時前 ・ 3