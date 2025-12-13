東北季風影響 新北基隆北海岸及宜蘭大雨特報

[Newtalk新聞] 墨西哥參眾兩院在12月10日審查同意政府對未簽自由貿易協定（FTA）國家調高部份貨品關稅，行政院經貿談判辦公室表示，台灣輸墨西哥的ICT產品本就不受影響，且也研提105項台灣關切貨品爭取調降關稅，當中若干品項已獲排除或調降增幅，但確切品項須待進一步確認。 經貿辦12日晚間透過新聞稿說明，墨西哥9月10日公布擬對來自未簽FTA國家調高部份貨品關稅，增幅自5%至45%不等，墨國參眾兩院則在12月10日審查同意調高計1463項貨品關稅，預計明年1月1日生效。墨西哥調增稅率的1463項貨品，2024年自台灣進口金額為8.2億美元，2025年1月至9月則為6.96億美元。 經貿辦指出，至於台灣業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，占對墨總出口的70%相關產品均未被列入調增清單，因此不會如外界報導所稱，會有受影響逾200億美元的情形。為維護台灣廠商利益，台灣自9月至今已多次向墨西哥經濟部表達關切及在10月APEC領袖會議期間洽墨方尋求解決方案。 經貿辦續指，另外也經與駐墨代表處就台灣重要輸墨產品及在墨投資台商關切項目，研提台灣關切貨品計105項，

新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 6