東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷
未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感受比較明顯。水氣部分，迎風面有些下雨的狀況，明晚到周四水氣最多，各地普遍雲量增多，而且北部、東半部、南部地區、中部山區可能有些短暫雨。
東北季風昨晚已經開始增強，劉宇其表示，預計到周五在東北季風影響下，北台灣整體偏涼天氣，其他地方日夜溫差也會比較大一些，尤其清晨感受上還是會比較冷。
目前有一個熱帶性低氣壓，劉宇其表示，在台灣南方大約1300公里的位置，正在通過菲律賓，不過根據最新的路徑資料，這個熱帶低壓離台灣有一段距離，未來會逐漸往西進入南海，過程當中可能會變成天琴颱風。
劉宇其表示，熱帶低壓周末逐漸接近中南半島，但是強度會逐漸減弱。對台灣不會有直接影響，不過它在通過南海的時候，它的中高層外圍雲系會北上，可能為台灣地區雲量增多，尤其明天晚上到周四可能會有些下雨的狀況。
今天東北季風影響，雲比較多的地方在迎風面，劉宇其表示，主要在北部和東半部地區，清晨有些地方出現降雨狀況。不過這波東北季風水氣不多，所以白天之後整體降雨會比較侷限在基隆北海岸、大台北山區、東半部地區，降雨也比較短暫零星。
這樣的天氣可能持續到明天白天，劉宇其表示，今晚東北季風還是相當強勁，迎風面還是有些水氣，但是偏少。明天、周四熱帶低壓進入南海之後，雖然台灣還是東北季風影響，但是配合到熱帶低壓中高層外圍雲系有些北上的狀態，所以台灣地區水氣偏多。一直要到周五、周六，整個熱帶低壓離台灣再稍微比較遠一點點的時候，水氣有逐漸減少的狀況。
未來降雨趨勢分4個部分，劉宇其表示，今天到明天白天多雲到晴，水氣偏少，東北季風的迎風面包括基隆北海岸、大台北山區、東半部地區，有零星飄雨情況。明天晚上到周四，東北季風持續影響，以及南方雲系北抬，所以水氣稍微增加，各地雲量偏多，北部、東半部、南部地區、中部山區雲多，偶有下雨狀況，還是以迎風面的北部和東半部降雨比較明顯。
劉宇其表示，周五、周六熱帶低壓外圍雲系稍微遠離之後，又恢復比較晴朗穩定的天氣，周日之後水氣才會有略為增多的情形。
溫度趨勢，劉宇其表示，東北季風開始影響，今天北台灣溫度有明顯下降趨勢。預計第一波低溫將會出現在今天晚上到明天清晨，台南以北、宜蘭地區有機會下探到14至16度低溫，金門、馬祖有機會來到13、14度，空曠地方溫度會再低1至2度，高屏花東18至19度。
劉宇其表示，後續溫度變化，北台灣全天感受偏涼，但是中南部日夜溫差比較大，外出留意溫度變化。要等到周六東北季風減弱，整體溫度才會回升，仍要留意日夜溫差大的狀況。
