台北二二八公園





中央氣象署表示，今(12)日東北季風影響，迎風面水氣增多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨明顯而持續，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、花、東地區及恆春半島也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。

氣象署指出，西半部及東北部低溫約15至18度，花、東低溫約19度，北部、東北部及東部白天高溫約21至24度，整日較濕涼，其他地區仍可達26至28度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友應注意添加衣物以免受涼。

廣告 廣告

離島天氣：澎湖多雲，20至22度，金門晴時多雲，16至21度，馬祖陰天，15至18度。

氣象署說，由於東北風偏強，台南至桃園、基隆北海岸、恆春半島沿海及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風發生，海邊活動請多留意安全。

更多新聞推薦

● 東北季風影響 迎風面天氣濕涼、中南部日夜溫差大