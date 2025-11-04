東北季風影響「雨彈來襲」！ 北北基晚間豪大雨特報
氣象署表示，東北季風影響，今（4）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。
氣象署在今天晚間發布豪大雨特報，其中豪雨範圍包括基隆市、新北市；大雨範圍則是台北市。
氣象署說，大量的降雨常導致洪澇現象，為台灣主要天然災害原因之一。其中又以颱風挾帶之雨量最大，而梅雨季伴隨西南氣流的滯留鋒面亦常為台灣造成顯著降雨。
提醒民眾，除颱風、鋒面等較明顯天氣系統影響期間外，中、小尺度之對流系統（例：午後雷雨、鋒面伴隨之颮線等）及地形效應（例：秋冬季東北部地區的降雨）亦可能為小區域帶來強降雨，強降雨常導致山區坍方、落石及土石流，低窪地區亦應慎防積淹水、河川周邊也要注意河水暴漲、山洪暴發等災害。
