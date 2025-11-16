東北季風成形之謎！冷空氣經洋面路徑長致濕冷 專家：就像本週天氣

台灣大學大氣科學博士林得恩說明東北季風。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

中央氣象署指出，明（17）日起東北季風增強，冷空氣南下，週二（18日）、週三（19日）中部以北及宜花天氣將明顯偏涼，中部以北及宜蘭約為15至16度，週三清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫。氣象專家林得恩也特別發文說明，主導台灣天氣變化的正是大家熟悉的「東北季風」，而東北季風從何而來，其實背後與海洋、大陸的受熱差異密切相關。

針對東北季風是怎麼來的？台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉專發文說明，台灣的天氣變化與季風息息相關，季風的形成關鍵是「海洋和大陸的比熱不同」。

林得恩指出，夏季因陸地的比熱小，在太陽照射後容易升溫，因而溫度比海洋上高。由於暖空氣的密度較小，因此陸地上夏季生成低氣壓；涼爽海洋上則生成高氣壓，夏季風就從海洋上的高氣壓流向陸地上的低氣壓。

至於冬季時，地面接收到的太陽熱量少於往宇宙空間輻射散失的熱量，因而大陸迅速冷卻成冷高氣壓；海洋上相對較暖，形成暖低氣壓，於是冬季風會從內陸的冷高氣壓流向海洋的暖低氣壓。

林得恩表示，觀察顯示出亞洲內陸在夏季時，地面接受太陽熱量後溫度迅速增高，形成一廣大的低壓區，印度洋上之空氣吹向陸地的這種氣流在亞洲就被稱為「西南季風」。而季風帶來的影響在亞洲南部和東部最為明顯，恐將潮濕的海洋空氣帶入亞洲內陸地區，提供降雨系統更多的水氣來源，為印度中南半島等地區帶來豐沛的雨量，有時候甚至豪雨成災。

林得恩進一步指出，冬季高壓在寒冷的亞洲大陸上發展，當寒冷而乾燥的空氣自亞洲大陸吹出後，因地球自轉的偏向力，使得風在向南流動的同時偏右前進，亦緩慢地以順時鐘方向旋轉，最後，當冷空氣經過東海、接近台灣時，風向逐漸轉為東北風，形成「東北季風」。

另外，林得恩提到，若冷空氣在抵達台灣之前，經過海面路徑過程中吸收到較多的水氣，台灣北部、東北部就容易出現陰雨綿綿的天氣。林得恩直言，「就像是本週的天氣一樣由東北季風主宰影響，高溼、涼冷有感；甚至有機會提升至接近大陸冷氣團的強度等級」。

