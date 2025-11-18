東北季風持續增強！明後天清晨低溫最明顯 北台下探15度

受到東北季風持續增強影響，今晚北台灣低溫下探16度，中南部、花東約17度，明天至20日清晨是低溫最明顯的時候，中部以北、宜蘭15至16度。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 這週東北季風南下，且目前仍持續增強中，對此，氣象署指出，預計明(19)日到20日清晨是低溫最明顯的時候，北台灣最低溫只有15度，桃園以北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，另外，明天開始雨勢，但桃園以北、宜蘭及花蓮仍有局部短暫雨，水氣逐日遞減，週末東北季風減弱，各地回溫。

氣象署指出，受到東北季風持續增強影響，今晚北台灣低溫下探16度，中南部、花東約17度，明天至20日清晨是低溫最明顯的時候，中部以北、宜蘭15至16度，其他地區17至18度，局部沿海空曠地區可能再低1、2度；20日白天至21日略為回溫，但感受仍偏涼。

另外，明天起水氣逐漸緩，明天桃園以北、宜蘭及花蓮轉為局部短暫雨，竹苗、花東為零星短暫雨；20、21日雨區再度縮減，剩桃園以北、東部有局部短暫雨；週末東北季風減弱，各地回溫，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，日夜溫差大。

週末過後，下週將在迎來另一波東北季風，各地低溫18至19度，桃園以北、東半部有零星短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨明顯，直到現在仍沒有冷氣團報到，氣象署也回應，大陸冷氣團最早出現的時間為1957年的10月8日，最晚為1994年的1月4日，11、12月都有機會迎來首波大陸冷氣團，但未來一周還沒有跡象，11月底可再觀察。

