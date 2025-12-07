東北季風持續影響！下週北東濕涼、中南部溫差大 週日全台有感降溫

今（7）日因東北季風減弱，各地大多為晴到多雲，日夜溫差大。中央氣象署表示，未來一週天氣，北台灣「一週體驗春夏秋冬」、南台灣「一日體驗春夏秋冬」，北、東部氣溫依然隨著東北季風的強弱起伏，中南部天氣大致穩定，但日夜溫差大。而下一波較明顯的東北季風預計下週末期影響台灣，週日（14日）各地將會有感降溫，但是否會達到冷氣團等級仍待觀察。

氣象署表示，下週一（8日）至週二（9日），「北北基宜」注意局部大雨；「桃竹、花東、恆春」有局部或零星短暫雨；「苗栗以南」天氣穩定，但8日清晨要注意局部霧。溫度部分，桃園以北及宜蘭整天偏涼，高溫只有21至23度，其他地區白天氣溫舒適，但夜晚及清晨有涼意，沿海地區風大時感覺會更涼。

下週三（10日）各地大多多雲到晴，僅「北海岸、雙北山區、東半部、恆春半島」有零星短暫雨。北台灣氣溫漸回升，各地白天高溫約24至28度，天氣舒適，但仍要注意「日夜溫差大」，西半部清晨須留意局部霧。

下週四（11日）至週五（12日），「桃園以北、宜花東、恆春」降雨機率稍提高，新竹以南天氣仍穩定，白天氣溫舒適、夜晨有涼意，西半部清晨須留意局部霧。

氣象署提醒，東北季風增強時，「台南以北沿海、恆春半島、蘭嶼綠島及澎金馬」容易出現8級左右或更強的陣風；8日、9日東半部及恆春半島沿海也有長浪發生機率，海邊活動的民眾請注意安全。

