東北季風持續影響！低溫15度可能再下探 北台灣回溫有限注意保暖

持續受東北季風影響，各地皆明顯感受涼冷，北台灣回溫有限約17至18度。（示意圖，本刊資料照）

今（19）日持續受東北季風影響，各地天氣偏涼，台南以北及宜蘭清晨低溫約15至17度，高屏及花東18至20度；白天北台灣回溫有限約17至18度，南部則可達25至27度。降雨方面，桃園以北及宜花有局部短暫雨，竹苗、台東、恆春及中南部清晨可能飄雨，午後逐漸轉為多雲到晴。中央氣象署對15縣市發布陸上強風特報，澎湖風力最強，其他多地亦可能出現8級以上陣風。

低溫再下探？ 各地涼冷注意保暖

受東北季風持續影響，今天清晨台南以北及宜蘭低溫約15至17度，局部地區更可能再下探，高雄、屏東及花東也僅18至20度，各地皆明顯感受涼冷，提醒民眾注意保暖。白天方面，北台灣回溫有限，仍約17至18度；中南部高溫則可達20度以上，南部甚至可來到25至27度，天氣較為舒適。

降雨方面，迎風面的桃園以北及宜蘭、花蓮仍有局部短暫雨，雖然水氣逐漸減少，但降雨機率依舊偏高。竹苗、台東及恆春半島有零星雨勢，中南部也可能在清晨至上午出現短暫飄雨，預估中午過後天氣將逐漸好轉，多地轉為多雲到晴。

東北季風影響 15縣市陸上強風特報

氣象署今針對15縣市發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，澎湖縣自今晨至20日晚間有局部地區出現平均風9級以上或陣風11級以上的機率，為橙色燈號；新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）及連江縣局部地區則可能出現平均風6級以上或陣風8級以上，為黃色燈號，提醒民眾提高警覺並加強防範。

氣象署今針對15縣市發布陸上強風特報。（中央氣象署提供）

