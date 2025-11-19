東北季風持續影響！低溫15度可能再下探 北台灣回溫有限注意保暖
今（19）日持續受東北季風影響，各地天氣偏涼，台南以北及宜蘭清晨低溫約15至17度，高屏及花東18至20度；白天北台灣回溫有限約17至18度，南部則可達25至27度。降雨方面，桃園以北及宜花有局部短暫雨，竹苗、台東、恆春及中南部清晨可能飄雨，午後逐漸轉為多雲到晴。中央氣象署對15縣市發布陸上強風特報，澎湖風力最強，其他多地亦可能出現8級以上陣風。
低溫再下探？ 各地涼冷注意保暖
受東北季風持續影響，今天清晨台南以北及宜蘭低溫約15至17度，局部地區更可能再下探，高雄、屏東及花東也僅18至20度，各地皆明顯感受涼冷，提醒民眾注意保暖。白天方面，北台灣回溫有限，仍約17至18度；中南部高溫則可達20度以上，南部甚至可來到25至27度，天氣較為舒適。
降雨方面，迎風面的桃園以北及宜蘭、花蓮仍有局部短暫雨，雖然水氣逐漸減少，但降雨機率依舊偏高。竹苗、台東及恆春半島有零星雨勢，中南部也可能在清晨至上午出現短暫飄雨，預估中午過後天氣將逐漸好轉，多地轉為多雲到晴。
東北季風影響 15縣市陸上強風特報
氣象署今針對15縣市發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，澎湖縣自今晨至20日晚間有局部地區出現平均風9級以上或陣風11級以上的機率，為橙色燈號；新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）及連江縣局部地區則可能出現平均風6級以上或陣風8級以上，為黃色燈號，提醒民眾提高警覺並加強防範。
本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。
更多鏡週刊報導
無剪接錄音曝光！館長坦承館嫂不行房「凍未條」 再吐公司負債好幾億
離職員工向館長爆料對話曝光 總監還原經過：叫我當土地公就好
遭毀滅式爆料！館長稱便當店業績飆3倍 Cheap：這是業配？
其他人也在看
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 16 小時前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 22 小時前
台北又出現「不下雨的洞」！北台灣大降溫陰雨綿綿 鄭明典點出這地最不會下雨
[Newtalk新聞] 受到東北季風影響，氣象署今（18）日針對位於迎風面的北台灣地區發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生機會。北台灣自昨日起陰雨綿綿，前中央氣象局長鄭明典分享了累積雨量圖，指出大台北僅有一小塊地區幾乎沒有雨量， 氣象署發布豪雨特報，示警範圍包括台北市山區、基隆市、新北市北海岸地區及宜蘭縣；台北市平地、新北市山區及平地則須留意大雨。 同時，今日溫度也將下降，台北氣溫來到17-19度，今晚至明晨更可能來到16度，將是入秋以來最低；西半部桃竹苗雲嘉等地可能下探15度。 鄭明典透過臉書提到，穩定的東北季風，雨區也相對穩定，主要在北台灣。但在雨區中，有一小塊地方幾乎沒有雨量，那是受到大屯山系的屏障作用，雨下在迎風面，山背後就不太下雨。 鄭明典提到，迎風面和背風面的實際位置和風向有關，所以要等風向變了，雨區才會改變。對於台北在東北季風期間總是會出現那個「不下雨的洞」，鄭明典也解答，石牌到士林最不會下雨。查看原文更多Newtalk新聞報導東北季風南下溫度驟降！北部高溫跌至17度 未來一週天氣一圖看為何「東北季風」又濕又冷？專家揭關鍵原因新頭殼 ・ 1 天前
今變天「剩16度越晚越冷」雨下不停 明清晨跌破12度
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，東北季風堆積厚實的低雲、伴隨降水回波、帶來明顯降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部雨，北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢，應注意；冷空氣持續南下...CTWANT ・ 1 天前
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！EBC東森新聞 ・ 1 天前
東北季風持續發威！明北東下探15度 專家曝「這時」回暖
明（19）日仍持續受東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭低溫來到15、16度，南部及花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷。氣象粉專「天氣風險」指出，週末東北季風會減弱，各地氣溫有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
東北季風發威！北東濕涼探15℃ 大台北累積雨量達豪雨等級
今、明（18、19）日東北季風影響，北、東地區陰雨綿綿、低溫約15至17度；中南部雖天氣較穩定，但早晚偏涼。天氣風險分析師林孝儒指出，要到週三至週五水氣才會逐漸減少，北東部降雨範圍可望縮小，週末東北季風減弱後，各地有望回到晴時多雲、較為穩定的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
最低溫12.4度！ 吳德榮：明白天氣溫略升、下周一又迎雨
明顯變天！今（19日）清晨平地最低溫出現在新北市石門區的12.4度，氣象專家吳德榮，預計明天白天起氣溫會有些許回升，不過下周一又會有一波東北季風南下，屆時迎風面降雨機率略提高。中天新聞網 ・ 2 小時前
冷氣團還沒來...明起低溫剩15度 週末短暫回暖轉多雲
東北季風冷颼颼，本週末前最低溫可能只有15度，之後將迎來短暫回暖，北東之外的地區呈多雲到晴，緊接著又有東北季風到來，桃園以北、東半部雨勢再增。中天新聞網 ・ 15 小時前
強冷空氣南下！鄭明典曬圖「雲街」現蹤 今晚急凍19度
中央氣象署預報，今（17）日東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣。前氣象局長鄭明典分享最新真實色影像雲圖，指出「雲街」現象已出現，這代表強烈冷空氣正在南下。中天新聞網 ・ 1 天前
要變天了！今午後轉涼、多地有雨 氣象署曝「這兩日」冷氣團最強
即時中心／高睿鴻報導近期天氣逐漸轉涼，終於不再像前陣子炎熱得令人難受，氣象署預報員葉致均今（17）日說明，受東北季風影響，多地溫度將持續下滑；且從下半天開始，迎風面地區如基隆北海岸、大台北地區、宜蘭等地，雲量或雨勢都會逐漸增多。溫度方面，同樣從今午之後就會開始下滑，尤其北部、宜蘭等地，明（18）日整天恐都低於20度。葉致均也指，大約週三（19日）清晨至週四清晨，將是這波冷空氣最強的時間點。他說明，等到週三、週四左右，中部以北、宜蘭地區，低溫甚至可能進一步降至15至17度，其他地區也恐剩18、19度，與前面幾日相比明顯轉涼。連中南部地區，屆時高溫可能也會掉到22至25度，與這幾天接近30度落差不小。直到週五之後，葉致均表示，雖然有些冷空氣仍會南下填補，但溫度依舊會開始回升；週六回溫則更為明顯。至於雨量方面，葉致均則說，今早東北季風尚未完全南下，雲系仍集中長江出口海一帶，所以台灣雲量暫時較少；但之後開始逐漸南進，迎風面的大台北地區、宜蘭、基隆北海岸等地，雲量將不斷增多，其餘地方則仍維持晴朗天氣。另，從今日下半天開始，基隆北海岸、大台北山區，降雨就會開始明顯增加，民眾需特別留意。並也因如此，今晚以後天氣也會明顯轉涼，同樣必須注意。氣象署預報員葉致均表示，東北季風將逐漸南進，迎風面的大台北地區、宜蘭、基隆北海岸等地，雲量將不斷增多。（圖／民視新聞）所以接下來兩天，葉致均表示，北台灣地區民眾，一定要記得攜帶雨具備用；不過週三之後，整體水氣會出現減少趨勢，可能剩北部、東部地區仍可能有些降雨。但總而言之，與接下來兩天相比，之後的下雨量會逐漸緩和。由於東北季風及雲區迅速南進，今天的天氣變化最為顯著，上半天全島仍偏高溫；葉致均指，北部、宜蘭可上看26至28度；中南部及花東甚至可能接近30度。但隨著鋒面南推，各地下半天氣溫皆會陸續下滑，且迎風面地區更為有感。原文出處：快新聞／要變天了！今午後轉涼、多地有雨 氣象署曝「這兩日」冷氣團最強 更多民視新聞報導出門帶傘！2縣市大雨特報 下到晚上「行政院全面迎戰」！藍白又強修財劃法 卓榮泰嘆：造成更大問題「鄭黃會」敲定了 黃國昌：11/19日下午舉行民視影音 ・ 1 天前
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
冷空氣南下！「這兩日」各地明顯轉涼 回溫時間曝光
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天開始受東北季風增強影響，預估這一波冷空氣是入秋以來最明顯的一次，一直會影響至週五（21日），特別是週三（19日）及週四（20日）清晨是這波冷空氣最明顯的時候，各地明顯轉涼冷，而中部以北、宜蘭低溫普遍只到15、16度。至於明顯回溫時間則為週末假期（22日、23日），特別在週日各地高溫普遍為27至30度，低溫還是維持20度左右。未來降雨趨勢部分，黃恩鴻表示，今明兩天受到東北季風增強影響，主要是迎風面降雨機率明顯提高，因此在桃園以北、東半部皆轉陰雨，特別在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區降雨較持續明顯，可能會有局部大雨；至於，中南部今明兩天仍然可以見到陽光。隨著時間至週三（19日）水氣逐漸減少，雨勢較緩和，而迎風面還是會有局部短暫雨，到週四（20日）、週五（21日）仍受東北季風影響；一直要到週末（22日、23日）東北季風才會減弱，且溫度會逐漸回升，水氣也會更為零星，位於迎風面的基隆北海岸、大台北、宜蘭仍有零星降雨，其他地方則轉為晴朗多雲能見陽光的天氣型態。未來降雨預測圖。（圖／氣象署提供）一週溫度趨勢方面，黃恩鴻也說，從今天東北季風開始增強、冷空氣南下一直到週五各地感受偏涼冷，尤其明天北台灣介於16到19度，整日偏濕冷；明天在中部、花蓮、東南部也會感受溫度下降。隨後至週三（19日）、週四（20日）全台都會感受轉涼，而中部以北及宜蘭兩天清晨普遍只有15、16度，南部與花東則處於16到18度；週四及週五白天溫度略微回升，但還是持續受東北季風影響，低溫還是落在20度以下，至於明顯回溫時間則為週末假期（22日、23日），特別在週日各地高溫普遍為27至30度，低溫還是維持20度左右，形成白天溫暖、早晚偏涼冷、日夜溫差大。一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）原文出處：快新聞／冷空氣南下！「這兩日」各地明顯轉涼 回溫時間曝光 更多民視新聞報導台灣骨髓移植教父陳耀昌76歲病逝 王必勝：典型在夙昔台灣血液腫瘤權威陳耀昌離世 石崇良悼恩師哽咽：沒辦法再諮詢他了國土署公告明年租屋補貼新制 新申請案「住這種房」將駁回民視影音 ・ 1 天前
冷空氣殺到台灣！北部今晚急凍轉雨 氣象局示警：周三清晨最寒
（記者許皓庭／綜合報導）受到今年入秋以來最強一波冷空氣影響，中央氣象署指出，北台灣從今（17）日下午起明顯轉涼 […]引新聞 ・ 1 天前
冷空氣南下全台滑坡大降溫！一圖看「最冷低點」這天谷底反彈了
生活中心／曾郁雅報導東北季風帶來綿綿陰雨，北部搶先降溫！中央氣象署提醒北部、宜蘭地區溫度會持續下滑，直到今（18日）整個北台灣將會大降溫到16～19度，氣象粉專曬出一圖分析接下來溫度震盪，點出「這時間點」冷空氣南下的有感降溫才會再度攀升，自此之前出門都要把外套穿好穿滿。民視 ・ 1 天前
入秋最強冷空氣報到! 北台灣"暴跌10度"週三.週四最冷
生活中心／綜合報導全台將迎來入秋以來，最強的一波冷空氣，北台灣與東北部氣溫將暴跌10度，尤其周三周四最冷，北部低溫下探15到16度，空曠地區甚至可能下探12、13度，中南部與花東，約16到18度的低溫，加上這波冷空氣水氣多，感受起來比較溼冷，氣象署表示，預計到週六才會明顯回暖。楓葉換上紅色外套，隨風飄逸，搭配藍天白雲，仿佛置身仙境，隨著氣溫下降，位在海拔1600公尺的南投杉林溪，超過4千棵的楓樹，進入楓紅季，放眼望去，相當浪漫。賞楓遊客說：「這裡的楓葉世界第一，不用去國外了，這邊看就可以。」賞楓遊客說：「這個季節來的話有銀杏，還有楓葉，還有小波波草可以看，每一張照片拍起來，都會很漂亮。」秋冬日夜溫差變大，銀杏也跟著陸續轉為鮮黃，金黃色銀杏和紅色楓葉，相互點綴，可說是平分"秋色"，而緊接著，入秋以來的最強冷空氣報到，北台灣與東北部氣溫，將暴跌10度。週一起冷空氣南下，全台各地明顯變涼。（圖／民視新聞）氣象署預報員黃恩鴻說：「從今天東北季風開始增強，冷空氣南下，隨後一直到週五這段時間，其實各地都是感受偏涼冷，週四的清晨，在中部以北跟宜蘭，普遍只有15、16度，南部跟花東，大概就是16到18度，局部溫度，可能會來得更低一些，要特別注意低溫的影響。」最冷時間點，落在周三到周四清晨，北部低溫剩15到16度，中南部與花東，來到16度到18度，沿海空曠地區，更是有機會下探到，12至13度。週一週二，北海岸、宜蘭、大台北山區，也要留意大雨發生，週三週四後，水氣逐漸減少。未來一周雨勢。（圖／民視新聞）氣象署預報員黃恩鴻說：「週三的時候，降雨的區域還是比較類似，但是水氣是慢慢在減少，迎風面仍是有局部短暫雨，降雨機率偏高，外出還是要記得攜帶雨具，而在六日這個時候，周末假期，東北季風就減弱了，溫度上是逐漸地回升，水氣也是變得更為零星。」氣象署預估到周末，各地才會回暖，水氣也變少，轉為晴到多雲的好天氣，可以安排出去走走。原文出處：入秋最強冷空氣報到！北台灣「暴跌10度」 氣象署曝「這時候」才回暖 更多民視新聞報導新台幣貶3分 收31.18元必勝客公告「章魚燒珍重再見」客憂：再也吃不到 對手達美樂秒推5折優惠背叛年薪700萬證券副總妻 職業軍人愛上餐廳闆娘民視影音 ・ 1 天前
氣溫溜滑梯！今晨最低溫下探12.4度 晚上再有一波降溫
受入秋最強東北季風影響，氣溫明顯下降！今（19）晨最低溫在新北市石門區，僅12.4度，台南以北及宜蘭夜晚及清晨也只有15至17度，請民眾注意保暖。氣象署說明，到了白天，北台灣回升也不明顯，仍為17、1台視新聞網 ・ 2 小時前
北台灣整天濕冷「4縣市豪雨特報」 清晨最低溫將下探12度
受東北季風影響，今（18）天北台灣氣溫逐漸下降，整日溫度介於16至19度，感受濕冷，雨勢相當明顯，氣象署針對「基北北宜」4縣市發布豪雨特報，須防範瞬間大雨，山區坍方、落石及溪水暴漲。而中部及花東清晨低台視新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣報到！今有感降溫「雨下最多地區曝」 賈新興：下週另一波接力
今（17）日東北季風逐漸增強，預估是入秋以來最強的一波冷空氣。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，未來10天整體受東北季風影響，今午後至週三受偏強東北季風影響，今明桃園以北及宜蘭降雨明顯，苗栗以北及宜蘭天氣偏涼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前