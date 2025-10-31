東北季風持續影響！氣象專家：11/2起觀察熱帶系統發展

台灣天氣持續受到東北季風影響，氣象專家賈新興表示，明（1）日至週日，新北山區及宜花東地區將有零星短暫雨，午後台中以南山區也有零星短暫雨，同時需觀察在菲律賓東方外海熱帶系統發展的趨勢。

今（31）日至11月4日歐洲模式預測未來低空氣流和降雨分布圖。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，11月1日起至11月6日受東北季風影響，其中1日至2日，新北山區及宜花東有零星短暫雨，午後臺中以南山區有零星短暫雨。3日宜花有零星短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。

3日傍晚起至４日清晨北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨，賈新興說明，午後至5日傍晚，受華南水氣移入影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。6日北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨。7日宜花有零星短暫雨。8日北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨，午後花東山區及南投以南山區亦有零星短暫雨。9日午後宜花山區及南投以南山區亦有零星短暫雨。

另外，賈新興指出，需觀察11月2日至3日，於菲律賓東方外海熱帶系統發展的趨勢， 並觀察其後續發展及移動趨勢。 短期氣候趨勢預測顯示，11月11日起至12月10日，宜蘭亦有持續性降雨發生的機率。

