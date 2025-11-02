東北季風持續發威！下週雨區擴大 輕颱「海鷗」最新模擬路徑曝

明晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，週二降雨擴及北台灣。資料照。李政龍攝



氣象署今日（11/2）凌晨發布陸上強風特報，提醒民眾慎防8級以上強陣風。此外，輕颱「海鷗」已在昨日（11/1）晚間生成，將持續西行通過菲律賓中部陸地並進入南海，對台灣無直接影響，預計下週天氣主要仍是受東北季風影響，氣溫恐再度下降至1字頭，同時雨區將擴及南部。

未來一週溫度變化。氣象署提供

氣象署指出，今、明兩日（11/2、11/3）台灣天氣受東北季風影響，北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，氣象署指出，基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區局部短暫雨，大台北、東南部地區、恆春半島、中部以北山區零星短暫雨，午後南部山區則有零星短暫陣雨。

廣告 廣告

氣溫方面，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東北部整天氣溫約19至25度，其他地區早晚稍涼，低溫21至23度，高溫24至31度，中南部日夜溫差較明顯，提醒民眾南來北往請適時調整衣物。離島天氣：澎湖多雲時陰，23至24度；金門晴時多雲，21至25度；馬祖陰時多雲，20至21度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機專欄」指出，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，明日及週二（11/3、4日）仍受「東北季風」影響，明日白天水氣略減、北海岸、宜花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴，入夜後水氣增多，北海岸降雨機率提高，週二降雨擴及北台灣。

吳德榮指出，下週三（11/5）起受另一波東北季風影響，週三水氣多、北部及宜花有局部雨，全台偏涼，週四至週六水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨機率，其他地區多雲時晴，同時氣溫逐日漸升，中南部皆是白天熱、晚上涼的天氣。

未來一週溫度變化。氣象署提供

至於輕颱「海鷗」昨日晚間8時生成，吳德榮表示，根據最新歐洲系集模式模擬及氣象署路徑潛勢預測圖顯示，海鷗將於菲律賓東方海面偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進；歐洲模式（ECMWF）週四20時模擬圖顯示，其距台灣很遠，且共伴效應弱、發生在呂宋島，不在台灣。另一熱帶系統將在關島附近發展，其動向各國目前的模擬，還很不一致，「不確定性」大，需持續觀察。

輕颱海鷗路徑潛勢預測圖。氣象署提供

更多太報報導

如果有G7大谷會上嗎？WBC美國隊總教練斷言：他會從牛棚走出來！

2歲童手腳「腫得像麵龜」...發燒狂哭 醫一看大驚：恐猝死

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人