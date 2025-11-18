東北季風持續發威！明北東下探15度 專家曝「這時」回暖

生活中心／彭淇昀報導

明（19）日仍持續受東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭低溫來到15、16度，南部及花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷。氣象粉專「天氣風險」指出，週末東北季風會減弱，各地氣溫有望回升。

明日至週五北部、東半部持續陰陣雨天氣，低溫約15-17度，不過整體的降雨範圍及程度會較週二減緩縮小些。（示意圖／資料照）

天氣風險表示，明日仍受東北季風影響，北部東半部降溫，須留意降雨，中南部天氣穩定、早晚偏涼。

明日至週五（19日至21日）各地沿海風浪偏大，且食有較強陣風，亦有長浪可能。北部、東半部持續陰陣雨天氣，高溫約19-23度，低溫約15-17度，中南部晴時多雲，高溫約23-28度，低溫約16-18度，早晚偏涼，水氣略減，儘管迎風面北側至東北側山區仍有單點大雨可能，不過整體的降雨範圍及程度會較週二減緩縮小些。

天氣風險說明週末天氣，東北季風減弱，各地氣溫可望回升，普遍為晴時多雲、較穩定的天氣；連日降雨的北部也將會明顯的放晴。但由於環境轉為偏東風，東北部雲層間雖有陽光露臉機會，不過大多都還是偏多雲的天氣且伴隨地形降雨可能。

